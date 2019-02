Sachsenheim Ein Urzel mit Leib und Seele

Von Ifigenia Stogios

Der 75-jährige Harry Fabritius kann sich noch ganz genau an das erste Mal erinnern, als er als Urzel an einem Umzug mitgelaufen ist. „Das war 1970 in Agnetheln (Rumänien, die Red.). Der Siebenbürger Sachse besaß kein Häs, doch das hielt ihn nicht davon ab am traditionsreichen Geschehen mitzuwirken, denn er bekam den Anzug seines Schwiegervaters. Seither hat er schon 12 Mal an Umzügen teilgenommen und jedes Mal sei er genauso begeistert wie am Anfang, erzählt er. „Die Tradition fließt in meinem Blut. Ich bin Urzel mit Leib und Seele“, sagt er. Diese Tradition möchte er seinen Enkeln weitergeben. Auf den diesjährigen Urzelntag in Sachsenheim am Samstag (siehe Infobox) freut er sich daher besonders. Denn zum ersten Mal sind seine beiden Enkelkinder Frida (11) und Erik (6) dabei. „Sie fahren extra am Freitag aus Hamburg hierher“, sagt er und lächelt.

Aus diesem Grund fuhr der Heilbronner am Montag mit seiner Frau nach Sachsenheim, um für die Kleinen die notwendige Ausstattung zu besorgen. Seine Enkeltochter war schon vor drei Jahren dabei und war hin und weg. „Sie hat getanzt, sich mit anderen Kindern der Urzeln angefreundet und so lange mitgemacht, bis sie am Tisch eingeschlafen ist.“

Das erste Mitwirken von Fabritius bei der Urzelnzunft Sachsenheim war genau einen Monat nach seiner Auswanderung von Rumänien nach Deutschland, „im Januar 1983“. Seine Frau Helga erinnert sich: „Die Euphorie war riesig.“ Damals bestand die Urzelnzunft „aus rund 30 Mann“, erzählt er. „Frauen liefen zwar nicht mit, aber sie wirkten mit, indem sie Fasnetsküchle – bekannt auch als Krapfen – zubereiteten, die Männer bewirteten und die Anzüge nähten“, berichtet Fabritius.

„Wir haben uns Mühe gegeben, damit auch alles stimmt. Die Zubereitung von Krapfen war für uns Frauen eine Art Wettbewerb, jede von uns wollte, dass ihre die besten sind“, ergänzt seine Frau. Die Urzeln besuchten zu dieser Zeit jedes einzelne Haus eines Urzels in Sachsenheim, und sie saßen alle beisammen, aßen und tranken gemeinsam.

Es kommen viele Erinnerungen hoch. Fabritius fängt auf einmal an zu lachen und erzählt: „An dem Hinterteil der Urzeln hängen Schellen. Während der Besuche mussten wir uns oft hinsetzen, also drehten wir die Stühle so um, dass die Rückenlehnen der Stühle nicht unsere Hintern berührten.“ In all den Jahren, berichtet er, ist für ihn das Treffen der Urzeln in Sachsenheim ein Höhepunkt des Jahres. Schon allein während der Begrüßung „Hirräi“ – das heißt so viel wie „na, du“– fühle er sich, als ob er zu Hause angekommen sei. „Alle haben ein breites Lächeln im Gesicht“, sagt seine Ehefrau Helga, die ihn immer gerne nach Sachsenheim begleitet. Es gab auch schon Jahre, an denen er an vier Umzügen teilnahm.

Die Urzelnzunft Sachsenheim besteht aus fünf Figuren. Die Urzeln, zu denen Fabritius gehört tragen einen schwarzen Anzug. Dieser ist aus grobem Leinenstoff gefertigt. Unzählige schwarze Tuchlappen werden in Querreihen so aufgenäht, dass die weiße Unterlage des Anzuges bei Bewegung durchschimmert. Vor das Gesicht kommt die bemalte Maske aus feinem Drahtgeflecht. Die Maske wird, zusammen in ein ebenfalls mit schwarzen Tuchstreifen besetzten Kopftuch, mit Fell eingefasst. Dieses bedeckt die Schultern und endet auf dem Rücken mit einem bodenlangen Zopf aus Hanf.

Um die Hüfte hat der Urzel einen breiten Gurt, an dem große Glocken befestigt sind. Eine Peitsche aus Leder – die Korbatsch, eine Quetsche und eine Rätsche, vervollständigen die Ausrüstung. Mit der Quetsche bieten die Läufer dem Publikum Krapfen an. Was viel Übung erfordert, ist das Peitschen. Das können laut dem Ehepaar nur bestimmte Mitglieder, die es den anderen zeigen.

Dass der diesjährige Umzug vielleicht sein letzter sein wird, das ging dem 75-Jährigen kurz durch dem Kopf, verrät er. So schnell wie der Gedanke jedoch kam, ging er auch wieder. Er möchte sich nicht festlegen, wann er aufhört. Nächstes Jahr feiert die Sachsenheimer Zunft schließlich 55 Jahre, für Fabritius ein guter Grund erneut in sein Häs zu schlüpfen.