Sachsenheim Ein Stückchen Korea im Tender

Sachsenheim / Sandra Bildmann

Mag, zweimal zum Mitnehmen und einmal ohne Fleisch.“ Mag überlegt kurz, greift dann zu einer Schüssel und richtet das Gericht nach Maß an. Mag heißt eigentlich Kyoungwook Kim, doch der Einfachheit halber hat sie sich einen Spitznamen gegeben. Die 41-jährige Koreanerin steht im Sachsenheimer Tender am Herd und bereitet ihr Lieblingsgericht zu. Eine koreanische Spezialität? „Nein japanisch“, verrät Kim und schmunzelt, „koreanische Leute lieben japanisches Essen“, sagt sie. „Das ist so, wie wenn man in Deutschland Pasta Bolognese kocht.“

In einer Schüssel legt sie zu den sogenannten Ramen-Nudeln Schweinebauch, Hühnchen, in Sojasoße eingelegte Eier, Seegras, Pak Choi und Frühlingszwiebeln. Zum Schluss übergießt sie das Gericht mit Hühnerbrühe. Kim kocht frisch, lediglich die Brühe und die Eier hat sie bereits am Samstag vorgekocht.

36 Korea-Fans

Es ist die Premiere von „Frau Kim kocht wie zuhause in Korea“. Das Team hat für 40 Personen kalkuliert. „Mehr würde nicht gehen“, sagt Angelika Glenk mit Blick auf die räumlichen Kapazitäten des Tenders. Glenk ist Kims Schwiegermutter und hilft tatkräftig in der Küche mit. Die Sachsenheimerin ist Mitglied im Verein Initiative zur Belebung der Innenstadt Sachensheim (Ibisa), die Idee, koreanisch zu kochen, hatte Kim aber selbst. „Ich wollte sehen, ob es angenommen wird“, meint sie. Mit 36 Voranmeldungen sind Glenk und Kim absolut zufrieden.

In Busan, einer großen Hafenstadt im Süden Südkoreas, liegt Kims Heimat. Die 41-Jährige hat Business in den USA studiert, lebte der Arbeit wegen aber zuletzt in Seoul. Mit ihrem Mann entschied sie sich, dass ihre Tochter, zwei Jahre, in Deutschland aufwachsen soll. Seit Juli 2017 lebt Kyoungwook Kim nun hier.

„Einkaufen macht in Deutschland viel mehr Spaß als in Korea“, findet Kim und strahlt über das ganze Gesicht. Sie liebt besonders die Vielfalt an Gemüse und die regionalen Produkte. In Korea sei oft nicht ersichtlich, woher die Ware komme, erzählt sie. Bis auf die Nudeln und Pak Choi verwendet sie für ihr Essensangebot im Tender nur regionale Produkte. 6,50 Euro kostet ein Essen, aus dem Erlös sollen die Unkosten gedeckt werden, den Rest will die Hobby-Köchin dem Verein Ibisa überlassen.

Regelmäßige Serie

Aus der Veranstaltung soll eine regelmäßige Serie werden, planen Kim und ihr „Team“, das aus mehreren Mitgliedern der Familie Glenk besteht. Beim nächsten Mal in vier Wochen möchte Kim ein etwas schärferes Reisgericht zubereiten. Was genau, will sie am heimischen Herd noch ausprobieren.

Während es in der kleinen Küchenzeile zischt und brodelt, fällt durch die Fenster des alten Bahnhofsgebäudes die Sonne auf die Tische. An einem sitzen Jutta Hartmann und Adolf Schröder. Das Paar aus Bietigheim-Bissingen hat eine Radtour nach Sachsenheim gemacht, nachdem es durch die BZ von der Veranstaltung erfahren hatte. Zum einen hätten sie den Tender bisher nicht gekannt, erzählt Jutta Hartmann, und zum anderen lerne ihre Enkelin momentan Koreanisch, weil sie im August nach Seoul fliege. „Und jetzt interessiert die Oma, was sie dort essen muss“, sagt Jutta Hartmann lächelnd und zückt ihr Smartphone. Ein Foto der Mahlzeit schickt sie gleich an ihre Enkelin.

Info Das nächste Mal kocht Kyoungwook Kim am 24. Juni, 11.30 bis 14.30 Uhr, im Tender am Bahnhof in Großsachsenheim. Sie bittet um Voranmeldung unter Telefon (07147) 27 16 07.