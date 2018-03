Sachsenheim Ein Stück Heimatgeschichte

Sandra Bildmann

Das Schwabenländle vor 100 Jahren: Noch vor Ende des Ersten Weltkriegs geht die Monarchie unter, Württemberg ist ein freier Volksstaat, Zeiten der Unsicherheit brechen an. Das Volk sehnt sich nach Freiheit, revolutionären Umwälzungen und der Ausrufung einer Republik. Das Theaterstück „Auf Anfang“ thematisiert die Umstände während der Kriegsjahre im Ländle – nicht als Dokumentation, nicht als großes Ganzes, sondern im Kleinen an konkreten Beispielen einzelner Biografien. Die Charaktere sind frei erfunden, aber authentisch. Das Stück Heimatgeschichte spielt Ende 1918 in den Anfängen der Demokratie.

Ende Februar feierte das „Theater unter der Dauseck“ mit diesem Schauspiel Premiere im Stuttgarter Haus der Geschichte. Dorthin wird die Truppe im Herbst zurückkehren, wenn das Museum Ende September eine Ausstellung zu 100 Jahren Weimarer Republik eröffnet. Am Wochenende zeigte die Laienschauspielgruppe „Theater unter der Dauseck“ das anderthalbstündige Schauspiel mit zwei Vorstellungen dem Sachsenheimer Publikum im Lagerraum des Möbelhauses „Schmid’s Domino“.

Konflikt der damalige Frauen

Ins Zentrum stellt das Schauspiel nach der Vorlage von Barbara Schüßler die Frauen der damaligen Zeit, was sie umtreibt, wie sie leben und womit sie zu kämpfen haben. Es thematisiert, wie einerseits ihre Rechte durch die Einführung des Frauenwahlrechts gestärkt werden und wie die Frauen andererseits nach Friedensschluss und der Rückkehr der Soldaten wieder zum Heimchen am Herd degradiert werden sollen. Schüßler schreibt seit Jahren die Bühnenwerke für das Oberriexinger Ensemble.

Die sieben Akteure aus dem Ensemble des „Theaters unter der Dauseck“ werden bei dieser Produktion von der studierten Schauspielerin Melina Schöfer verstärkt. Sie verkörpert zum einen ein damaliges gesellschaftliches Tabu: ein verheiratetes Dienstmädchen mit vier Kindern.

Zum anderen spielt sie die naive Marianne, die im Einklang mit der Natur vergeblich auf die Wirkung des „Jungferntees“ hofft, nachdem sie in Ermangelung an Männerauswahl dem Schürzenjäger Gustav auf den Leim gegangen ist.

Straßenkehrerin Rike, deren Aufgabe in „fega, kehra, wegmacha“ besteht und bei der sich der Tratsch sammelt, gibt der einfachen Witwe eine Gestalt.

Die Inszenierung von Walter Menzlaw beschränkt das Bühnenbild auf Holzlatten und Requisiten aus Pappe, die auch zur Geräuschproduktion genutzt werden. Denn zum reinen Sprechtheater wurden auch Revue-Szenen im Stile à la Brecht hinzugefügt, bei denen musikalisch kommentiert und gesungen wird.

Vom Sachsenheimer Publikum gab’s zum Schluss reichlich Applaus.

Info Die nächste Aufführung von „Auf Anfang“ findet am 26. April, 20 Uhr, in der Vaihinger Peterskirche statt.

www.theater-dauseck.de