Vaihingen Ein schlagfertiger Schnellstarter

Von Vivien Staib

Er ist ein Ausnahmetalent, mit außergewöhnlichen Freizeitaktivitäten: Marcus Nonn. Mit 15 Jahren schloss er sein Abitur am Vaihinger Friedrich-Abel-Gymnasium mit 1,0 ab – erzielte 856 von 900 möglichen Punkten. Im Oktober begann der mittlerweile 16-Jährige sein Jura-Studium an der Uni Heidelberg, mit einem Stipendium der Studienstiftung (siehe Infobox) des deutschen Volkes. Doch das ist noch nicht alles, was der junge Mann zu bieten hat.

Marcus Nonn reist gerne und viel. In der neunten Klasse begann er im „English-Debate-Team“ seiner Schule mit Diskussionen in Englisch und überzeugte schnell mit seinen außergewöhnlichen Leistungen. Der Vaihinger schaffte es bereits nach einem Jahr, mit 14 Jahren, in das Deutsche Nationalteam im „Debating“ und seitdem ist diese Aktivität nicht mehr aus seinem Leben wegzudenken: „Bedingt durch das ‚Debating’ reise ich sehr viel, berichtet er. Vor zwei Jahren ging es nach Kroatien, später für eine Woche nach Slowenien. Und im vergangenen Jahr war Marcus Nonn zwei Wochen in Indonesien.

Viele Fehltage wegen Reisen

Der junge Mann musste wegen seiner Leidenschaft teilweise 30 Fehltage im Schuljahr verkraften. „Während meiner Schulzeit stellte das dank meines verständnisvollen Rektors, kein Problem dar“, lobt er. Den Stoff holte er stets auf. Durch das Reisen hat er aber auch viele Gleichgesinnte getroffen und viele Kulturen und Menschen kennengelernt. Eine davon ist heute seine Freundin, die in Ljubljana, der Hauptstadt von Slowenien, lebt. „Wir hatten uns das erste Mal beim ‚debaten’ in Kroatien getroffen, dann wieder in Slowenien. In Indonesien verbrachten wir dann wieder sehr viel Zeit gemeinsam. Mittlerweile halten wir jeden Tag Kontakt durch Videoanrufe“, erzählt Nonn.

Heute ist der junge Student Co-Trainer des Nationalteams, da er jetzt an einer Universität studiert und sich nicht mehr für ein Schulteam bewerben kann. Einer seiner liebsten Zöglinge ist wohl sein kleiner Bruder, Sebastian Nonn, der im Deutschen Nationalteam debattiert und Marcus nicht nur physisch ähnelt. „Ein Unterschied zwischen meinem kleinen Bruder und mir ist wohl, dass er leidenschaftlich gerne Schlagzeug spielt. Ich hingegen, liebe es, Klavier zu spielen“, so Marcus Nonn. Sein kleiner Bruder spiele auch regelmäßig bei „Jugend musiziert“, Marcus Nonn war dort ein paar Mal dabei, es sei ihm jedoch etwas zu steif. „Klavier spiele ich bereits seit elf Jahren und verbringe viel Zeit beim Musizieren. Ich bin der Einzige in meiner Familie, der Klavier spielen kann.“ Scherzend erzählt er, dass es seinem Vater wohl lieber gewesen wäre, wenn sein damals fünfjähriger Sohn, wie alle anderen Kinder, erst einmal Blockflöte gelernt hätte – aus Kostengründen versteht sich. Als Marcus dann aber auf seinem Klavier den Klassiker „Claire de Lune“ von Paul Debussy anstimmte, wurde schnell klar, dass das Klavier eine sehr gute Investition der Eltern war. Der Jurastudent beherrscht sein Instrument perfekt. Der außergewöhnliche junge Mann wird auch in Zukunft seinen Weg gehen.