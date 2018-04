Wohnungsbau Ein Projekt für die nächsten 100 Jahre

Sersheim / Mathias Schmid

Rund 200 Sersheimer waren am Donnerstagabend ins alte Feuerwehrhaus gekommen. An Stellwänden und einem Holzmodell schauten sie sich an, was hier entlang der Schloßstraße entstehen soll. Die Veranstaltung diente als Abschluss des städtebaulichen Wettbewerbs mit frühzeitiger Bürgerbeteiligung – was bundesweit einzigartig war.

Denn schon während des Architektenwettbewerbs, als die einzelnen Entwürfe vorlagen, konnten die Bürger mitentscheiden. Knapp 200 Menschen machten laut Bürgermeister Jürgen Scholz mit. In Person eines Architekten hatten sie dann eine Stimme in der Jury – und der Bürgervorschlag setzte sich durch.

18 unterschiedliche Wohnungen

„Ich fand das total spannend, auch wenn es unsere Arbeit letztlich nicht beeinflusst hat“, betonte Architekt Ulrich Neumann von der siegreichen Project GmbH. Er hat das Projekt aufgrund der außergewöhnlichen Bürgerbeteiligung jüngst auch auf der Baumesse in Stockholm vorgestellt. Entstehen wird ein Komplex mit fünf teilweise miteinander verbundenen Gebäuden. 18 unterschiedlich große Wohneinheiten und zwei Arztpraxen werden darin untergebracht sein. Dazu gibt es eine große Tiefgarage.

Scholz sieht die frühe Form der Bürgerbeteiligung als gelungen. „Natürlich ist es nicht für alle Vorhaben geeignet. Aber grundsätzlich würden wir es jederzeit wieder machen.“ Der Bürgermeister gab auch noch mal Einblicke in den Prozess bis zur Baufreigabe. Vor allem das zusätzlich in den Komplex aufgenommene Haus Schloßstraße 8 hätte Probleme bereitet. „Das waren 15 Monate Auseinandersetzung auf allerhöchstem Niveau“, sagte er und fügte mit einem Augenzwinkern an: „mit vielen gescheiten Menschen, die nicht in Sersheim wohnen.“ Lange war es um den Denkmalschutz gegangen, ehe die Behörden angesichts des Zustandes des Hauses vergangenen November doch den Abriss genehmigten.

Damit war der Weg frei. Im Mai sollen die schweren Geräte das alte Feuerwehrgerätehaus und die Gebäude drum herum platt machen. Wenn alle Genehmigungen da sind, startet der Wiederaufbau – Scholz rechnet mit Januar oder Februar. „Wenn es dann fertig ist, glaube ich, dass wir etwas Tolles geschaffen haben. Dann werden wir sagen können, der Aufwand hat sich gelohnt. Ich gehe davon aus, dass das die nächsten 100 Jahre auch besten bleibt.“

Eine wesentliche Neuerung wird sein, dass die Schloßstraße vor dem Feuerwehrhaus dann nur noch für direkte Anwohner befahrbar ist und nicht mehr für den Durchgangsverkehr. „Gegenüber gibt es Betreutes Wohnen und hier entstehen auch seniorengerechte Wohnungen“, erklärt Scholz.