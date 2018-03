Sachsenheim Ein Pflege-Mix inklusive WG fürs Kirbachtal

Pflege in Sachsenheim: Bedarf und Angebot

Laut aktuellem Pflegeplan des Landkreises Ludwigsburg für die Jahre 2020 bis 2025 beträgt der Bedarf an Pflegeplätzen für Sachsenheim bis 2020 inzwischen 167 Plätze und bis 2025 sogar 188 Plätze. Bisher gibt es im Kleeblatt-

heim in Großsachsenheim 24 und in Kleinsachsenheim 28 Pflegeplätze. Damit hat Sachsenheim nach Eröffnung des neuen Pflegezentrums in Großsachsenheim Ende 2018 mit 60 Plätzen noch ein Defizit von 55 Plätzen – Tendenz steigend. Darüber hinaus gebe es laut Stadt einen hohen Bedarf an Angeboten für Menschen, die Hilfe im Alltag möchten. Kirbachtäler nutzen auch das Kleeblatt-Pflegeheim in Freudental.

Der im Kreispflegeplan definierte Bedarf an Pflegeheimplätzen werde durch das Projekt in Hohenhaslach nicht gesenkt, betont die Stadt. Weitere Planungen für die Gesamtstadt seien nötig: Auch aus wirtschaftlicher Sicht böten sich die einwohnerstärksten Ortsteile Groß- und Kleinsachsenheim an.

Bei der Bedarfsumfrage hatte die Stadt 4300 Haushalte in ganz Sachsenheim angeschrieben. 765 Bürger antworteten. Diesen Rücklauf von 17,8 Prozent wertet die Stadt als „sehr gutes Ergebnis“. msc