Sachsenheim Ein Neues Herz für Ochsenbach

Von Mathias Schmid

Im Sachsenheimer Ortsteil Ochsenbach soll die derzeit brachliegende Pfarrwiese als neuer Platz für Feste und Veranstaltungen dienen – zwischen Pfarrhaus, Backhaus, Pfarrscheuer und Winzergenossenschaft. Verantwortlich zeichnet der Trägerverein Dorfmitte Ochsenbach, der auch schon die Pfarrscheuer zum Veranstaltungsort umgestaltet hat. Die Idee kam aber von Pfarrerin Ira Philipp. Bereits Ende Mai soll alles fertig sein.

Zentral in der Ortsmitte liegt besagte Ochsenbacher Pfarrwiese, abgegrenzt von der Straße – das sind die beiden entscheidenden Faktoren für Marianne Hehr, Schriftführerin des Trägervereins. „In Zukunft werden Feste zentral auf einem abgeschlossenen Platz stattfinden können. Zum Beispiel das traditionelle Backfesthaus der Landfrauen, für das bisher immer die Straße gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden muss“, freut sie sich. Vergleichbare geeignete Plätze für größere Veranstaltungen gibt es in Ochsenbach bisher nicht.

Mit der Realisierung ging und geht alles schnell: Relativ früh, nachdem Pfarrerin Philipp im März 2017 ihr Amt angetreten hatte, war sie mit dieser Idee an die Gemeinde und den Trägerverein Dorfmitte herangetreten. Marianne Hehr und ihre Mitstreiter waren begeistert. „Bisher ist hier alles verunkrautet, und hinterm Backhäusle liegt ein großer Haufen Steine“, beschreibt sie die aktuelle Situation.

Bühne und große Grünfläche

Doch das soll sich ändern. „Auch die Pfarrerin freut sich wenn der Platz nutzbar und schön gestaltet wird“, weiß die Trägerverein-Sprecherin. Entstehen soll an der Rückseite des Backhäusles eine Terrasse, die auch als Bühne genutzt werden kann. Davor soll zwischen Bäumen eine große ebene Grünfläche entstehen. Die derzeitige Böschung, die ans Backhäusle grenzt, soll zur stufigen Felslandschaft werden. Die bisher wenig genutzte Pfarrwiese hat der Trägerverein langfristig von der Kirche gepachtet.

Der symbolische Spatenstich ist bereits erfolgt. In den kommenden Wochen stehen die Vorbereitungsarbeiten an. „Gerade heute kam vom Gartenbaubetrieb Hirsch aus Ochsenbach, der das für uns ziemlich günstig macht, die erste Anforderung an Helfern“, berichtet Hehr. Zunächst einmal brauche dieser sechs Leute zur permanenten Unterstützung. Und die Zahl werde in den kommenden Wochen steigen, sagt sie. An fleißigen Arbeitern mangele es aber offenbar nicht. Die Ochsenbacher Vereine haben ihre Tatkraft zugesagt.

Auch Geld hätten diese bereits beigesteuert, der Gesangverein Liederkranz und die Landfrauen Ochsenbach-Spielberg jeweils vierstellige Beträge. Das reiche aber noch nicht, sagt die Schriftführerin. Aktuell wird für die Umgestaltung von einem niedrigen fünfstelligen Betrag ausgegangen. „Es braucht noch Geld, vor allem, um Material zu kaufen“, betont sie. Und das möglichst schnell, denn bereits Ende Mai soll alles fertig sein.

Info Wer helfen will, wendet sich für Geldspenden an Rainer Glos Telefon (07046) 64 62, oder für Materialspenden an Hartmut Hirsch, Telefon (07046) 88 49 26.