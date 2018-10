Sachsenheim Ein Nadelöhr am Sportgelände

Ein Nadelöhr am Sportgelände

Von Mathias Schmid

Matthias Eigel ist selbst leidgeplagt. Vor fast genau fünf Jahren handelte sich der Kleinsachsenheimer beim Rangieren im Besigheimer Weg, auf Höhe der Grundschule, einen Schaden von 12 000 Euro ein – weil er einem Auto, das nicht an ihm vorbeikam, Platz machen wollte. Er blieb an einem Betonstein hängen, Achsenbruch. Deshalb hat das CDU-Mitglied des Bezirksbeirats auch ein persönliches Interesse, dass die Engstelle nach der Feuerwehr, die vor allem in der Kurve problematisch ist, beseitigt wird.

Denn hier kommen nicht nur keine zwei Autos aneinander vorbei, sondern man sieht entgegenkommende Fahrzeuge auch erst sehr spät. „Man muss eine Lösung finden. Ich bin überzeugt, dass das ziemlich viele Leute ärgert“, meint Eigel, „die Situation ist immer so, dass einer ausweichen muss.“ Und zwar auf den Gehweg, wo regelmäßig (Schul-)Kinder oder Sportler des TSV Kleinsachsenheim laufen.

Die Stadt, in Person des Stadtteilbeauftragten Timon Friedel, verweist darauf, dass der Besigheimer Weg nicht die Haupterschließungsstraße für das Wohngebiet ist, sondern die Metterzimmerer Straße, von der Bietigheimer Straße kommend. Deshalb meint Stadtsprecher Matthias Friedrich auch: „Die Notwendigkeit, weitere Maßnahmen durchzuführen, sehen wir aktuell nicht.“

Anlieger Eigel ist da ganz anderer Meinung. „Ich habe hier schon einige Unfälle miterlebt“, berichtet er und merkt zum Kommentar der Stadt an: „Es gibt aber kein Schild, das darauf hinweist, dass dies nicht die Haupterschließungsstraße ist, oder gar ein Verbotsschild.“ Bezirksbeiratskollege Oliver Bonczkowski (Freie Wähler) pflichtet ihm bei: „Als Außenstehender ist es auch nicht ersichtlich, dass man da Schwierigkeiten bekommt. Das ist unbefriedigend und eine permanente Gefahrensituation.“

Nur: Was tun? Die Stadt hatte in der Vergangenheit schon die Idee, die Straße zu verbreitern, konnte aber nicht die nötige Grundstücksfläche dafür erwerben. Eine Anliegerstraße ist wegen der öffentlichen Parkplätze schwierig und würde zwar zu weniger Verkehr führen. Gefährliche Begegnungssituationen könnten aber nach wie vor entstehen. Ein Vorrangschild brächte auch nur bedingt Abhilfe. „Man sieht ja nichts, ehe man in der Kurve steht“, wendet Eigel ein. Und dann ist es zum Ausweichen zu spät.

Anordnung vom Landratsamt

Helfen könnte ein Spiegel in der Kurve, um die Übersicht zu verbessern. So könnten Autos schon frühzeitig stehen bleiben und den Gegenverkehr abwarten. Aber auch da gebe es Probleme, zum Beispiel dass dieser im Winter vereist, erklärt die Stadt. Und auch der Spiegel müsste von der Verkehrsbehörde angeordnet werden – so wie jeder andere verkehrliche Eingriff.

Das gilt erst recht für eine Einbahnstraße, die Eigel als beste Lösung ansieht. „In welche Richtung ist mir eigentlich egal.“ Mittelfristig könnte man dann auch den Sportplatz-Verkehr irgendwo oberhalb des Sportplatzes wieder hinausleiten, sodass dieser nicht durchs Wohngebiet muss. Dafür muss die Stadt aber zunächst das gesamte Grundstück zwischen den beiden Sportplätzen erwerben (die BZ berichtete). Zuletzt wäre es auch noch möglich, ein Stück vom Sportplatz-Gelände abzuzwacken und so zumindest den Kurvenbereich zu verbreitern. Das wäre aber sicher auch die teuerste Variante.

Und würde nicht von allen begrüßt, auch nicht im Kleinsachsenheimer Bezirksbeirat. „Alles, was wir machen, führt dazu, dass der Verkehr besser fließt und die Autos schneller fahren“, sagt Matthias Dürr (CDU), „wer nicht muss, soll einfach nicht durchfahren. Ich sehe kein Problem, deshalb braucht es keine Lösung.“ Anwohner und Parkende am Sportgelände könnten das anders sehen.