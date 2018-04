Schwerpunkt Ein junger Chef, aber dennoch Nachwuchsbedarf

Von Mathias Schmid

Ein 24-Jähriger an der Spitze eines Vereins – da kann es ja keine Nachwuchssorgen geben. Doch der erste Eindruck täuscht. Denn neben dem neuen Vorsitzenden Patrick Appl finden sich im Kleintierzuchtverein (KTZV) Großsachsenheim und Umgebung nicht allzu viele junge Kräfte wieder. Dennoch soll der Generationenwechsel in der Führungsebene den Weg in die Zukunft ebnen.

Mittwochabend im Hasenheim in Großsachsenheim. Ein Teil der Führungsriege sitzt an einem Tisch: Schriftführer Günter Zwiefelhofer, der bisherige Vorsitzende, Ehrenvorsitzende und jetzige Gerätewart, Lothar Schmidt sowie Pressereferentin und Jugendleiterin Marie Zwiefelhofer – und eben Patrick Appl mit Ehefrau Heike.

Wohl überlegte Entscheidung

Patrick Appl hat es sich gut überlegt, ehe er sich im Februar zum 1. Vorsitzenden des KTZV wählen ließ. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. „Entscheidend war, dass die Frau dahintersteht. Sonst kriegt man nicht alles unter einen Hut.“ Sonst sei ihm die Entscheidung am Ende aber nicht sonderlich schwer gefallen, der Verein liegt ihm am Herzen – ebenso das Züchten. Appl ist auch „Mädchen für alles“ im KTZV-Kreisverband. Er weiß: „Es ist wichtig, dass wir jetzt den Generationenwechsel einleiten und nicht erst, wenn die Erfahrenen nicht mehr im Verein aktiv sind. So habe ich quasi Einarbeitungszeit.“

Der junge Familienvater will das ganze „erst mal gelassen“ angehen. Ein großes Stück weit entgegengekommen sind die aktiven Mitglieder ihrem neuen Vorsitzenden ebenfalls: Der Vorstand wurde anders strukturiert, die Lasten auf mehrere Schultern verteilt – zum Beispiel über Gebäude- und Zuchtanlagenwart. „Es bleibt schon sehr viel am Vorstand und speziell am 1. Vorsitzenden hängen“, berichtet Günter Zwiefelhofer.

Schon vor zwei Jahren hatte Schmidt seinen Rücktritt angekündigt. Seither war der Verein auf der Suche nach einem Nachfolger. „Ich bin jetzt 74, und nach 14 Jahren braucht es auch mal was Neues. Wir haben unter anderem im Vereinsheim viel gemacht. Das hat auch Kraft gekostet“, sagt Schmidt. In abgespeckter Version wird das nun auf Appl zukommen. „Er ist nach wie vor der Kopf, beim dem alles zusammenläuft“, sagt Günter Zwiefelhofer. So wartet vor allem viel Koordinationsarbeit, wenn es beispielsweise um die Pflege rund ums Vereinsheim, die Jungtierschauen oder die Lokalschau geht.

In Patrick Appl hat der Verein einen eingefleischten Kleintierzüchter als Schmidt-Nachfolger gefunden. Seit Generationen ist seine Familie im KTZV aktiv, Vater und Großvater immer noch. „Ich wurde da praktisch hineingeboren, bin seit Kleinauf dabei“, betont der 24-Jährige. Von der Familie hat Appl das Taubenzüchten übernommen. Seit rund zehn Jahren züchtet er auch Diepholzer Gänse.

Der junge Vereinsvorsitzende „darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Altersstruktur ein Problem ist“, sagt Günter Zwiefelhofer, der auch seine 23-jährige Tochter Marie für Verantwortung im Verein gewonnen hat. Dennoch: Von den 113 Mitgliedern sei ein Großteil über 50 Jahre, viele außerdem nur noch passive Mitglieder. Die Versammelten sind sich aber einig: Mit einem jungen Vorsitzenden ist ein wichtiger Schritt gemacht, um für jüngeres Publikum interessanten zu werden.

„Wir müssen wieder präsenter in der Öffentlichkeit sein“, ist ein Anliegen Appls. Dazu war der Verein jüngst auf dem Ostermarkt in Bissingen und dem Osterbrunnenfest in Bietigheim präsent. Auch beim Sachsenheimer Summer Special werden die Vereinsmitglieder in diesem Jahr ihre Tiere zeigen. „Vor allem für Kinder ist das toll“, weiß Günter Zwiefelhofer. Und genau bei denen will der Verein ansetzen. „Wir müssen mit der Jugend anfangen. So gewinnen wir vielleicht auch mal das eine oder andere Elternteil“, meint Appl.

Der Elektro-Meister hält sich ganz nebenher noch 15 Schafe. Warum ihm das Züchten so am Herzen liegt? „Wenn ich das mache, ist es, als ob ich einen Schalter umlege. Stress bringt hier nichts“, sagt er. Gleichzeitig liebt der junge Familienvater die Herausforderung. „Es ist nicht einfach, Tiere zu versorgen. Keine Lust darf es da nicht geben. Das ist auch das, was das Hobby in der heutigen Zeit relativ schwer macht“, glaubt er und erläutert einige Aspekte: den richtigen Zeitpunkt für die Paarungszeit, Kreuzungen und der Gesundheitszustand der Tiere.

Info Ab sofort veranstaltet der KTZV jeden 2. Mittwoch im Monat einen Züchterstammtisch im Hasenheim, Metterstraße 46 in Großsachsenheim. Ab dem 4.Mai trifft sich jeden ersten Freitag im Monat die Jugendgruppe im Vereinszimmer. Gäste sind jeweils willkommen.