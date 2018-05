Schwerpunkt Handwerk Ein Flaschner braucht Geduld und Gefühl

Von Mathias Schmid

Ulrich Knodel schneidet und hämmert in seiner Werkstatt. Er fertigt eine Verkleidung für einen Schornstein an – eine typische Arbeit für einen Klempner, oder wie er hierzulande genannt wird: Flaschner. Das gehört für den 50-Jährigen in seinem Meisterbetrieb Sanitär-Heizung-­Flasch­nerei in Ochsenbach allerdings nicht mehr zum Alltag.

„Die Flaschnerei geht eher weg von uns“, erklärt der Fachmann. Nur noch zehn Prozent der Arbeit mache die Metallverarbeitung für beispielsweise Dachrinnen oder Dachabdeckungen aus. Als Knodel vor 30 Jahren angefangen hat, seien noch rund ein Drittel der Arbeit Flaschner-Tätigkeiten gewesen. Die traditionell zusammengehörigen Betätigungsfelder von Heizung, Sanitär und Flaschnerei hätten in den vergangenen Jahren einen kleinen Wandel durchlaufen. „Die Flaschner-Arbeiten werden immer mehr von Zimmerleuten beziehungsweise Dachdeckern übernommen“, berichtet Knodel, „die machen das, wenn sie ohnehin schon auf den Dächern sind, auch mit.“

Der Meister selbst bezeichnet die Flaschnerei noch als sein Steckenpferd, hat sich vor Jahren teure Maschinen angeschafft. „Mir gefällt die Abwechslung in meinem Beruf.“ Doch Sohn Tobias, der im Betrieb mitarbeitet, interessiere sich weniger für diesen Bereich. Laut Seniorchef kein Einzelfall. „In unserer schnelllebigen Welt fehlt dafür der Atem“, betont er. Nur noch wenige junge Leute trauten sich ans Flaschnern heran. „Man braucht gewisse handwerkliche Fähigkeiten. Und bis man sich die erarbeitet hat, dauert es eine Weile.“

Gewandelt habe sich das Berufsbild des Flaschners wenig in den vergangenen Jahren. „Wir machen nach wie vor Dachrinnen und Blechdächer. Geändert hat sich vor allem das Material. Heute gibt es farbiges Aluminium, früher war es vor allem verzinktes Stahlblech, dann Titan­zink und Kupfer.“ Ein Vorteil sei: Das Geschäft ist relativ wenig bedroht vom Internethandel. „Waschbecken und Wasserhähne werden online schon mal billiger angeboten als wir sie einkaufen. Aber beispielsweise Dachrinnen sind nicht so frei zugänglich.“