Ein Bürgermeister wie ein König

Foto: Martin Kalb

Einen typisch schwäbischen Schwank führte die Theatergruppe des SC Hohenhaslach am Wochenende an zwei Abenden in der Kirbachtalhalle in Hohenhaslach auf. „Auf Amts-Wegen“, so der Titel, drehte sich um die Person von Bürgermeister Karl-Georg König (Manfred Wirth), der in seinem Städtchen schaltet und waltet wie in einem eigenen kleinen Königreich. Um das kostspielige Leben seiner Ehefrau Helene (Carmen Hellwig) finanzieren zu können, behält er kurzerhand die Gehälter für den Ortsbrandmeister, den Hundefänger und auch des Ortsgendarm ein. Doch dann tritt Revisor Gundula Gründlich (Karin Faigle) auf den Plan und die Verwicklungen beginnen – zum Vergnügen der zahlreichen Zuschauer.