Sachsenheim Ein Autodidakt mit viel Fantasie

Sachsenheim / Vivien Staib

Stellvertretender Bürgermeister von Sachsenheim, Architekt und Bauingenieur und nebenher leidenschaftlicher Künstler: Gunter Albert vereint alle diese Ämter in seinem Alltag.

Der 62-Jährige ist nach eigenen Angaben Autodidakt und bringt sich seine charakteristisch-leidenschaftlichen Hobbies selbst bei. Angefangen hat Gunter Albert mit Holzarbeiten, Spielzeugen, Figuren und Marionetten, die er liebevoll selbst herstellte. „Zu dieser Zeit war ich beim Finanzministerium in Stuttgart angestellt und habe die Spielzeugherstellung als Abwechslung angesehen“, erzählt Albert. In diesem Beruf hätte er sehr viel bürokratische Arbeit geleistet, daher blieb keine Zeit für Kreativität. So nutzte er viel seiner Freizeit für die Kunst.

Phase der Aquarelle

Anschließend begann die Phase der Aquarelle. Seine ersten Motive malte er nebenher, meistens im Urlaub. Der Griff zur Acrylkreide folgte. Heute malt der Hobby-Künstler überwiegend Acryl. Er illustriert Reiseeindrücke, Beobachtungen von Stimmungen und Ereignissen aber auch politisch und kabarettistisch angehauchte Werke sind unter seiner Kunst.

Gunter Albert studierte Bauingenieurwesen und Architektur, weshalb er sich als visuell veranlagter Mensch bezeichnet: „Mit meiner Malerei versuche ich, bestimmte Stimmungslagen einzufangen. Anders als bei der Fotografie, kann ich mit dem Einsetzen bestimmter Farben, spezielle Gefühle hervorheben.“

Um eine neue Heimatstadt besser erschließen zu können, spaziert Gunter Albert, mit einem Skizzierblock und Kreide ausgerüstet, durch die Straßen und sucht nach besonderen Stellen. Diese skizziert er dann, um die für ihn wichtigsten Merkmale zu verinnerlichen.

Der heute 62-Jährige machte die Stadt Freudenstadt im Schwarzwald zu seinem Zuhause, da er bereits mit sechs Jahren mit seinen Eltern aus der DDR floh. Albert bezeichnet die Nacht der Flucht als sein erstes einschneidendes Erlebnis: „Kurze Zeit vor dem Mauerbau verließ ich mit meinen Eltern die DDR. Mit einem Nachtzug flohen wir nach Hammelburg, in ein Lager für Geflüchtete. In diesem Lager blieben wir mehrere Wochen, bis wir von den Alliierten in den Westen Deutschlands überführt wurden“, erzählt der selbsternannte Schwarzwälder.

Während seines Wehrdienstes, den er nach seinem Abitur absolvierte, wurde er in dasselbe Lager nach Hammelburg versetzt. Zu jener Zeit war es ein Ausbildungslager für junge Soldaten. „Ich erkannte jedes Detail wieder. Das Lager wurde zu militärischen Zwecken leicht umgebaut, im Kern jedoch war es das gleiche Lager, das ich bereits als Kind besuchte“, so Albert.

Einige Jahre später besuchte er mit seinen Kindern das ehemalige Lager, das als Gedenkstätte umgebaut wurde. Gunter Albert erkannte viele Merkmale, „sein Lager“ wie er es kannte, wurde jedoch nicht zu 100 Prozent getroffen. „Das Leben bewegt sich manchmal im Kreis. Es gibt Orte, an die man zufälligerweise immer wiederkehrt.“

Heute ist der stellvertretende Bürgermeister von Sachsenheim als Helfer in solchen Gedenkstätten aktiv und besucht Schulen, als Zeitzeuge und Geflüchteter der DDR. Diese prägende Zeit beeinflusste den studierten Bauingenieur und Architekt in seinem Werdegang: Er reiste quer durch Deutschland und durch andere Länder, um unterschiedliche Eindrücke zu sammlen.

Seine Kunst wurde in verschiedenen Kunstaustellungen zur Schau gestellt, zuletzt im Sachsenheimer Tender. „Meine Ausstellungen passen sich meistens einem Gesamtthema an. Es gibt abstrakte, wie sowohl realistische Begebenheiten, politisch karikaturistische Werke. Ich will zeigen, dass ich ein Künstler mit vielen Facetten bin.“

Der Theater-Autor, Architekt, Künstler und Hobby-Bogenschütze möchte sich mit seiner Passion einen Wunsch erfüllen. Gunter Albert möchte von Mozarts Stück „Die kleine Zauberflöte“ Marionetten herstellen und eine Theateraufführung inszenieren. Dies will er in seiner Wahlheimatstadt Freudenstadt umsetzen, in die er nach seiner Amtszeit in Sachsenheim zurückkehren möchte.