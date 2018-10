Sachsenheim Düstere Zeiten im Seepfad

Von Mathias Schmid

Frank Seifert ist verärgert. Schon viermal habe er bei der Stadt angerufen. Der Grund: Vor seinem Haus im Seepfad in Großsachsenheim sei es seit, wie er sagt, zwölf Wochen dunkel. Zwar gibt es dort einen Laternenmast. An dem hängt aber noch immer keine Lampe. „Nachdem die Bauarbeiten im Seepfad im März abgeschlossen waren, wurde auch vor unserem Haus eine neue Laterne errichtet. Wir haben gedacht, an diesen Mast kommt auch noch eine Beleuchtung dran. Bisher hat sich aber nichts getan“, sagt Seifert. Von Seepfad Nummer 7 bis zur Einmündung Gartenstraße sei es „wirklich zappenduster“.

Die Stadt wird nach der Komplettsanierung im Seepfad auch dort eine neue LED-Beleuchtung anbringen, beauftragt ist die Netze EnBW. „Wir haben vor rund acht Wochen die Leuchtkörper bestellt, hatten aber nicht mit so langen Lieferzeiten gerechnet“, gibt die Verwaltung auf BZ-Nachfrage zu. Teilweise wirke es aber auch nur düster. An einigen Stellen seien „derzeit noch die bestehenden Hängelampen, die an Leitungen über den Häusern angebracht sind, im Einsatz. Diese sind natürlich wesentlich dunkler, als die Lampen der Umgebung.“ Die Stadt hofft, bis in zwei Wochen die neuen LED-Lampen montieren zu können.

Andere Anwohner beschweren sich, dass es in Teilen der an den Seepfad angrenzenden Gartenstraße dunkel ist. So wie Corinna Häring. „Das ist mein Arbeitsweg, die Gartenstraße hoch. Wenn ich morgens um viertel Sieben aus dem Haus gehe, ist es stockdunkel. Dasselbe ist es, wenn ich Spätdienst habe und nach Hause laufe.“ In der Gartenstraße ist die Tatsache, dass es dunkel bleibt, aber nicht auf eine fehlende neue Beleuchtung, sondern auf die nicht funktionierende alte zurückzuführen: Eine Hängelampe unmittelbar vor Härings Haus funktioniere „schon lange nicht mehr. Seit es wieder länger dunkel ist, fällt das massiv auf“.

Mobile Erleuchtung

Die Anwohnerin hilft sich mit der Taschenlampe ihres Mobiltelefons. „Zuletzt bin ich aber fast mit einem jungen Mann zusammengestoßen, ehe ich das Licht eingeschaltet hatte.“ Das einzig Erhellende sind die Lampen an einigen Hauseingängen, bei denen der Bewegungsmelder ein wenig zu weitreichend eingestellt ist. „Würden die im Vorbeilaufen nicht angehen, gäbe es teilweise gar keine Beleuchtung“, ärgert sich Häring. Auch hier sei der Stadt das Problem bekannt, hat sie doch kürzlich eine Komplettbefahrung im ganzen Stadtgebiet gemacht, um genau solche Ausfälle ausfindig zu machen. „Für die Gartenstraße ist die Netze BW bereits beauftragt“, versichert Stadtsprecherin Nicole Raichle. Seepfad-Anwohner Seifert findet: So langsam sollte aufs Tempo gedrückt werden. Schließlich werden die Tage immer kürzer. „Im Sommer war das nicht so relevant. Aber jetzt beginnt der Herbst und damit auch die Einbrecherzeit. Das ist ein Sicherheitsrisiko – auch für Fußgänger.“

Mittlerweile wird das Thema auch auf Facebook diskutiert. Ein Nutzer schreibt in einer geschlossenen Gruppe: „Bis dann was passiert und die besorgten Bürger wieder loswettern können.“ Am Rande des Seepfads wird seit einigen Monaten auch wieder eine Anschlussunterbringung für knapp 60 Flüchtlinge betrieben, was im Wohngebiet unter den Anwohnern ebenfalls zu Protesten geführt hatte (die BZ berichtete).