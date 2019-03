Sachsenheim Dringende Sanierung kommt

Kindergarten Arche Noah bekommt Anbau

Der Sachsenheimer Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstag auch die Arbeiten für einen zweigruppigen Anbau an den Kindergarten Arche Noah sowie die Herstellung des zweiten Rettungswegs vergeben. Die Kosten belaufen sich laut Verwaltung auf knapp 2,1 Millionen Euro. Aktuell sind drei Gruppen mit 75 3- bis 6-Jährigen untergebracht.

Alles soll im laufenden Betrieb gebaut werden. Liegt wie geplant im September oder Oktober die Baugenehmigung vor, soll im Februar oder März 2020 mit dem Bau des Anbaus begonnen werden. Ein Jahr später soll dieser fertig sein. Dann kommt der zweite Rettungsweg sowie die Umstrukturierung und Teilsanierung des Bestandsgebäudes. Die Übergabe würde dann zum Schuljahresbeginn 2020/2021 erfolgen. msc