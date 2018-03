Gericht Dreieinhalb Jahre Haft und Zwangs-Therapie

Markgröningen / Bernd Winckler

„Sie haben großes Glück gehabt“, sagte der Vorsitzende Richter des Stuttgarter Landgerichts, am Donnerstag im Urteil zu dem 37-jährigen schwer drogensüchtigen Angeklagten. Glück, weil er jetzt nicht wegen Totschlagversuchs, sondern nur wegen Körperverletzung zu dreieinhalb Jahren Haft und die Einweisung in eine Drogen-Entzugseinrichtung verurteilt wurde.

Glück auch, weil der vielfach vorbestrafte 37-Jährige sich mit dem Opfer, einem ebenfalls drogenabhängigen Freund, nach den auf ihn ausgeführten Messerstichen vor einem Markgröninger Kaufhaus wieder versöhnt hat. Angeklagt war das Geschehen in der Nacht zum 1. September letzten Jahres gegen den 37-Jährigen als ein Verbrechen des versuchten Totschlags, für das der Staatsanwalt viereinhalb Jahre Freiheitsstrafe forderte. Nach reichlichem Kokain-Konsum waren der Angeklagte und sein Freund damals von Stuttgart per S-Bahn und Bus nach Markgröningen gefahren. Unvermittelt und ohne jegliches Motiv hatte dort der Angeklagte auf dem Parkplatz des Supermarkts mit seinem am Tag zuvor gekauften Springmesser auf die Brust des Freundes eingestochen.

Beide hatten Glück

Er stand hochgradig unter Drogeneinfluss, was letztlich seine Steuerungsfähigkeit erheblich herabsetzte, so die richterlichen Feststellungen jetzt im Urteil. Das Messer war bei dem Freund tief in die Brust eingedrungen. Ebenso noch ein Schnitt in die Flanke und den Hals. Das seien sehr schwere Verletzungen gewesen, resümierten die Richter der Stuttgarter Schwurgerichtskammer. Allerdings hatte der Angeklagte nach der Tat mit dem Verletzten noch kumpelhaft geredet – und nicht weiter auf ihn eingestochen, obwohl er dazu Gelegenheit gehabt hätte. Dieses Verhalten stellt rechtlich einen freiwilligen Rücktritt vom versuchten Tötungsdelikt dar, sodass der Angeklagte nun nur noch wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen wurde.

Wie er überhaupt auf die Idee kam, ohne Grund auf den Freund einzustechen, konnte das Gericht letztlich nicht klären. Großes Glück habe dabei aber nicht nur der Angeklagte gehabt, so der Richter, sondern auch das Opfer, bei dem der Stich in die Brustseite knapp am Herzen vorbei eingedrungen war.

Neben den 3,5 Jahren Haft landet er jetzt laut dem Urteil zuerst in der geschlossenen Drogenentzugs-Klinik. Falls die verordnete Therapie erfolgreich verläuft, könne er mit der Bewährung der restlichen Strafe rechnen, sagte ihm zum Abschied der Schwurgerichtsvorsitzende.