Bezirksbeirat Die Zukunft des Brunnens ist noch ungewiss

Sachsenheim / Michaela Glemser

Nachdem seit dem Herbst 2017 das Wasser im Speidelbrunnen in Kleinsachsenheim wieder sprudelt und dieser durch eine Patenschaft der Mitglieder des TSV Kleinsachsenheim liebevoll gepflegt wird, soll auch dem Brunnen an der Kreuzung der Großsachsenheimer mit der Tor-,­ der Au- und der Neuweiler Straße wieder zu neuem Glanz verholfen werden.

1470 Euro für Brunnenreinigung

Das bestehende Brunnenbauwerk soll zunächst mit Hilfe eines Dampfstrahlers grundlegend gereinigt, und anschließend die Brunnenschalen ansprechend bepflanzt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf insgesamt 1470 Euro, da die Schalen für die Bepflanzung entsprechend vorbereitet werden müssen und mit einer Folie sowie einem Substrat ausgestattet werden.

Zudem muss der Wasserablauf sichergestellt sein. Diese Investition wird aus der Stadtkasse bezahlt. Zudem wollen die Mitarbeiter des Sachsenheimer Bauhofs in den kommenden Jahren für den notwendigen Austausch der Pflanzen, der Bewässerung sowie kleinere Instandsetzungsmaßnahmen am Brunnen sorgen.

Kreisverkehr war angedacht

Die regelmäßige Pflege des Brunnens am sogenannten Kleinsachsenheimer „Stachus“ sollen jedoch ehrenamtliche Paten übernehmen. „Im Rahmen unserer Verkehrsinitiative hatten wir doch auch einen Kreisverkehr an dieser Stelle angedacht. Sollten wir daher nicht erst einmal die Ergebnisse der Verkehrsinitiative und ihr Konzept abwarten, bevor wir am Brunnen Geld investieren?“, gab Angela Brüx von der Grünen Liste Sachsenheim in der jüngsten Bezirksbeiratssitzung in Kleinsachsenheim zu bedenken.

Thomas Schwarz von den Freien Wählern erinnerte daran, dass es früher auf dem besagten Platz auch Sitzbänke gab, die wieder aufgestellt werden könnten, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen.

Der Stadtteilbeauftragte Timon Friedel betonte, dass ein Kreisverkehr an dieser Stelle nur schwierig umzusetzen sei, jedoch Details der Verkehrsinitiative in dieser Woche bei einem Gespräch mit den Vertretern des Landkreises Ludwigsburg grundsätzlich abgeklärt würden.

„Im Rahmen der Mittelanmeldung für unseren Stadtteil könnten wir uns über die Investition in neue Sitzbänke Gedanken machen“, so Friedel. Die Mitglieder des Bezirksausschusses sprachen sich jedoch dafür aus, zunächst über die Zukunft des Brunnens am „Stachus“ noch keine endgültige Entscheidung zu treffen, sondern erst die Ergebnisse der Verkehrsinitiative abzuwarten und in der nächsten Beiratssitzung im Jahr 2019 einen Beschluss zu treffen.