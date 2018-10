Sachsenheim Die Stadt untersucht ihr Radwegenetz

Sachsenheim / Michaela Glemser

Das Fahrrad wird als Fortbewegungsmittel immer beliebter und so gewinnen auch die Radwege im Stadtgebiet eine immer größere Bedeutung. Das Sachsenheimer Radwegenetz hat Carsten Walz vom städtischen Tiefbauamt in den vergangenen Wochen und Monaten unter die Lupe genommen. Ziel dieser Arbeit war und ist es einen Bestandsplan für die Radwege zu erstellen, diesen genau zu analysieren, Schwachstellen aufzudecken und zu verbessern, um künftig die vorhandenen Radwegeverbindungen zu optimieren und bei Bedarf noch weiter ausbauen zu können. In der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses der Stadt Sachsenheim stellte Carsten Walz erste Ergebnisse vor.

In Sachsenheim gibt es unterschiedliche Radwege, für die verschiedene Baulastträger zuständig sind. Von Bedeutung für ganz Baden-Württemberg ist das sogenannte „RadNetz“, das auch zwischen Bietigheim-Bissingen und Vaihingen als Oberzentren durch Sachsenheim verläuft. Weithin als touristischer Anziehungspunkt bekannt ist auch der Stromberg-Murrtal-Radweg, dessen Strecke ebenfalls durch Sachsenheim geht.

Zusätzlich gibt es Hauptradwege im Landkreis Ludwigsburg, die zwischen Bönnigheim und Markgröningen sowie zwischen Bönnigheim und Vaihingen das Sachsenheimer Stadtgebiet kreuzen. Schließlich sind noch lokale Radwegeverbindungen zu berücksichtigen, die Schüler für ihren Schulweg nutzen, auf denen sich Radfahrer touristische Attraktionen wie das Wasserschloss oder das Kirbachtal erschließen und die an Knotenpunkten wie dem Bahnhof in Großsachsenheim vorbeiführen. Auch die Nutzung der vorhandenen Radstrecken durch Tourenfahrer hat Carsten Walz genauer untersucht. Dabei zeigte sich, dass beispielsweise die Strecke von Hohenhaslach ins Kirbachtal nach Häfnerhaslach viel stärker befahren wird als die Routen nach Sersheim oder Horr­heim. Ein Grund dafür könnte möglicherweise darin liegen, dass die Asphaltierung und der Radlückenschluss von Sersheim nach Hohenhaslach erst in diesen Tagen und Wochen erfolgt ist. Das Teilstück soll am 30. Oktober dieses Jahres offiziell freigegeben werden.

„Ich freue mich sehr darüber, dass dieser Lückenschluss jetzt vollendet ist“, betonte Bürgermeister Horst Fiedler. Hugo Ulmer von der CDU dagegen mahnte, dass die Sanierung des Radwegs von Hohenhaslach nach Spielberg dringender notwendig sei als der durchgeführte Lückenschluss. „Ich weiß nicht, warum diese Strecke, die von vielen Radlern genutzt wird, so vernachlässigt wird“, empörte sich Ulmer.

Intensive Beratung gewünscht

Der Ortsvorsteher von Häfnerhaslach, Holger Springer, unterstützte diesen Sanierungswunsch ebenfalls. Er will in seinem Ortschaftsrat die Radwege nochmals intensiv beraten lassen.

Carsten Walz vom Tiefbauamt verwies darauf, dass es bisher nur eine erste Erhebung gebe. An der weiteren Entwicklung sollten auch die Bürger noch beteiligt werden. Dennoch kristallisieren sich jetzt bereits einige Schwachstellen bei den Sachsenheimer Radwegen heraus. So ist die Beschilderung schlecht, hört teilweise einfach auf oder ist gar nicht vorhanden. Gemeinsam mit dem Landratsamt Ludwigsburg sollen die Schilder überarbeitet und ergänzt werden.

Teilweise rutschig

Weiterhin bereiten die unterschiedlichen Untergründe, die teilweise rutschig und uneben sind, sowie Schlaglöcher Probleme. Die Nutzungskonflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern sind ebenfalls ein Manko, wenn der Radweg auf der Straße verläuft, über eine vielbefahrene Kreuzung geht oder aber in einem Durchlass für Fußgänger das Rad nur geschoben werden darf.

„Die einzelnen Schwachstellen werden nach Gewichtung, Durchführbarkeit, Umfang und Kosten geprüft. Das Zeitfenster für die Verbesserungen und Ertüchtigungen muss sich anschließend entsprechend entwickeln“, machte Walz vom Tiefbauamt deutlich. Sachsenheims Bürgermeister Horst Fiedler möchte eventuell auch eine Infoveranstaltung für die Bürger durchführen lassen.

Ausschussmitglied Lothar Makkens erinnerte daran, dass der Radweg nach Unterriexingen auch noch eine Lücke sei, die es künftig zu schließen gelte. Seine Fraktion, die Freien Wähler hatten diesen Antrag bereits vor einigen Tagen der Stadt überreicht (die BZ berichtete).