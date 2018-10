Wohnungen Die Sanierung in der Hauptstraße wird teurer

Oberriexingen / Michaela Glemser

In dem historischen und denkmalgeschützten Gebäude in der Hauptstraße 20 will die Enzstadt rund 229 Quadratmeter neuen Wohnraum schaffen. Seit Mai liegt das Baugesuch beim zuständigen Baurechtsamt in Vaihingen. Aktuell steht noch die Genehmigung der Fachleute des Denkmalamts aus, und ein Anwohner hat einen Einspruch wegen seiner Garagenzufahrt erhoben. „In einem Vor-Ort-Termin mit dem betroffenen Bürger sollen mögliche Bedenken aus dem Weg geräumt werden.

Baugenehmigung erwartet

„Wir rechnen damit, dass bis Ende Oktober die entsprechende Baugenehmigung vorliegen wird“, stellte Oberriexingens Bürgermeister Frank Wittendorfer in der jüngsten Gemeinderatssitzung fest. Um für die Sanierung des altehrwürdigen Gebäudes auch entsprechende Zuschüsse generieren zu können, möchte der Rathauschef der Enzstadt den Bewilligungszeitraums des Sanierungsgebiets „Ortskern“, der zum 30. April kommenden Jahres ausläuft, nochmals um weitere zwei Jahre verlängern.

„Unseren Antrag auf Verlängerung haben die Vertreter des Regierungspräsidiums Stuttgart wohlwollend an das baden-württembergische Wirtschaftsministerium weiter geleitet, von dem ebenfalls eine Zustimmung eingeholt werden muss“, sagte Wittendorfer. Ratsmitglied Roger Hess fragte an, was passiere, wenn die Zustimmung zur Verlängerung des Bewilligungszeitraums versagt werde. Bürgermeister Wittendorfer wies darauf hin, dass in diesem Fall Ende April abgerechnet werde und alle anschließend anfallenden Kosten die Kommune alleine tragen müsse. Diese Summe könnte höher werden, als bei der Kostenschätzung im April veranschlagt, denn die ersten Ausschreibungsergebnisse fielen nicht erfreulich aus.

So beauftragten die Oberriexinger Gemeinderäte ein Unternehmen aus Renningen für insgesamt 148 588 Euro mit der Maßnahme des Abbruchs und Rohbaus. Die geschätzten Investitionen für dieses Vorhaben lagen bei 121 848 Euro. Die Firma erhielt auch den Zuschlag für die Instandsetzung des Mauerwerks für eine Gesamtsumme von 39 767 Euro. In diesem Bereich war die Kostenschätzung mit 33 275 Euro ebenfalls deutlich unter der Summe der Auftragsvergabe.

Steinmetzarbeiten waren teurer

Ein ähnliches Bild zeigte sich bei den Steinmetzarbeiten, für welche die Stadt letztlich 11 317 Euro aufwenden muss, die Kostenschätzung ging von 8021 Euro aus. Bei den Gerüstbauarbeiten wurden 7392 Euro veranschlagt, die Vergabesumme lag bei 8060 Euro. Noch positiver war es bei den Putz- und Malerarbeiten an der Fassade, die mit 52 061 Euro im Vergleich zur Kostenschätzung mit 57 989 Euro sogar sank. In der Gesamtsicht betrug die Kostensteigerung für das Sanierungsvorhaben bisher rund 13,7 Prozent. Die Projektkosten wurden einst auf rund 950 000 Euro beziffert, wobei die Stadt selbst 50 Prozent schultern muss und 50 Prozent aus den Fördermitteln des Landes gedeckt werden sollen.

Hess verwies darauf, dass die Projektkosten sich nach der erhöhten Vergabesumme wohl bei 1,1 bis 1,2 Millionen Euro einpendeln dürften. „Natürlich liegen die Kosten bisher deutlich über der Schätzung, aber es ist nicht so, dass sie völlig aus dem Ruder laufen. Wir brauchen dennoch wegen der Finanzen kein Bauchweh zu haben, denn der Jahresabschluss 2017 gestaltet sich vielversprechend. „Wir haben die Grundsatzentscheidung zur Sanierung getroffen, dazu müssen wir jetzt auch stehen“, erklärte Wittendorfer. Dies sahen auch seine Gemeinderäte so und stimmten der Vergabe zu. Die Arbeiten sollen beauftragt werden, wenn die Baugenehmigung endgültig vorliegt. Mit dem Baubeginn wird im November gerechnet.