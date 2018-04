Sachsenheim Die Planungen gehen los

Von Mathias Schmid

Immer wieder musste sich Rainer Graef, Leiter der Kirbachschule, zuletzt hinten anstellen. Denn so lange die Generalsanierung der Gemeinschaftsschule in Großsachsenheim läuft, könne nicht auch noch die notwendige Erneuerung der Kirbachschule in Hohenhaslach angegangen werden. So hieß es bis jetzt. Doch weil die Stadt Fördergelder abgreifen will, läuft die Planung jetzt doch schon an. Ob die Gelder vom Bund tatsächlich fließen, muss sich zeigen.

Der Gemeinderat bewilligte am Donnerstagabend eine überplanmäßige Ausgabe über 200 000 Euro für eine Machbarkeitsstudie. Bis August sollen dann die Vorentwürfe stehen und die Varianten untersucht werden. Schon seit Längerem will sich die Kirbachschule im Grundschulbereich zur Ganztagsschule entwickeln. Davon abgesehen ist die Erneuerung der Bestandsgebäude notwendig. Abgezielt wird, wie jüngst beim Lichten­stern-Gymnasium (die BZ berichtete) auf das Förderprogramm des Landes für die Sanierung von Schulgebäuden.

Zwei große Aber

Anstatt wie aus personellen und finanziellen Gründen ursprünglich vorgesehen frühestens ab 2020, soll wegen der winkenden Fördergelder aber bereits in diesem Jahr die Planung stattfinden. Um davon zu profitieren, braucht es bis Ende 2018 eine Kostenschätzung. Wird die Schule in die Förderung aufgenommen, wird ein Drittel „des zuwendungsfähigen Bauaufwands“ erstattet. Die Verwaltung rechnet zum jetzigen Zeitpunkt mit einem Zuschuss „in einem mindestens sechsstelligen Bereich“.

Es gibt allerdings zwei große Aber: Zum einen wird die Baumaßnahme selbst nicht vorgezogen. Nach jetzigem Stand bleibt es, wie im Finanzplan festgeschrieben, bei 2021 und 2022. Das bestätigt Verwaltungs-Teamleiter Stefan Trunzer auf BZ-Nachfrage. Zum anderen rechnet die Stadt nicht unbedingt damit, im anvisierten Förderprogramm noch berücksichtigt zu werden. Doch das Regierungspräsidium habe der Stadt geraten, sich dennoch zu bewerben, da derzeit bereits ein neues Förderprogramm vorbereitet wird, von dem man dann Gelder abgreifen könnte.

Mitgedacht werden soll bei der Planung eine Erweiterung in Richtung Ganztagsgrundschule. Zwar wird wohl erst gegen Jahresende klar sein, wie sich die Landesregierung zukünftig das ganztägige Betreuungsangebot vorstellt, die Verwaltung möchte aber in alle Richtungen planen. Graef meint: „Dass wir den Ganztag mitdenken, ergibt Sinn – ebenso wie eine Mensa. Der Mittag ist an unserer Schule stark frequentiert. Es wäre fahrlässig, das nicht mitzudenken.“

Der Schulleiter war natürlich begeistert. In den letzten Wochen hatte es viele Gespräche zwischen Stadt und Schule gegeben. Bei einer ersten Begehung sei auch ihm „erst bewusst geworden, wie viele Mängel herrschen. Im Alltag ist einem gar nicht bewusst, wie viel man eigentlich improvisiert.“ Er betonte auch, dass die Werkrealschule der Kirbachschule stark nachgefragt sei. „Für die kommende Klasse fünf haben wir 37 Anmeldungen. Die Talsohle in der Grundschule ist ebenfalls durchschritten.“ In der Grundschule hatten zwischenzeitlich eingleisige Jahrgangsstufen gedroht.

Für das Gesamtprojekt wurde im Rat am Donnerstag ein Wert im mittleren bis höheren einstelligen Millionenbereich kolportiert. Inwiefern dieser der Realität entspricht, müssen die Planungen zeigen. Die Verwaltung geht davon aus, dass das Gebäude komplett entkernt werden muss. Da bereits jetzt Räume fehlen, sollen auch potenzielle Erweiterungsflächen entwickelt werden.

Mahnende Worte kamen von den Freien Wählern: Ralf Nägele forderte „Pragmatismus und keine architektonischen Perlen“. Und Fraktionschef Siegfried Jauß mahnte an, dass die Sitzungsvorlage keine Infos zur grundsätzlichen Finanzierung enthalte.

Um die Sanierung und Erweiterung der Kirbachschule neben den laufenden Projekten – auch das Wasserschloss wird wohl erst 2020 fertig – bewältigen zu können, hat der Gemeinderat zudem zugestimmt, das Hochbau-Team um eine halbe oder ganze Architektenstelle zu erweitern – befristet auf zwei Jahre.