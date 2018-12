Vortrag Die Krise als Schlüssel zum Neuanfang

Sachsenheim / Vivien Staib

Am Samstagabend referierte der Geschäftsführer des Bietigheimer Unternehmens Dürr Dental im Schmid’s Domino in Sachsenheim zum Thema Weihnachten. Martin Dürrstein sprach über das Thema „Es begann mit einer Krise...“ und verband die Weihnachtsgeschichte über die Geburt Jesu mit Alltag und Unternehmertum. Die Veranstaltung im Sachsenheimer Möbelhaus hat eine lange Tradition: „Seit 2003 organisieren wir unterschiedliche Veranstaltungen, die Weihnachtsrede ist eine davon. Sie soll zum Denken anregen und den Advent einleiten“, so Geschäftsführer Martin Schmid. Rund 80 Interessierte folgten der Einladung ins Möbelhaus.

Weihnachten entstand aus Krise

„Niemand möchte an einem glücklichen Fest wie Weihnachten über Krisen sprechen. Jedoch muss man im Gedächtnis behalten, dass das Weihnachtfest auf einer Krise basiert, nämlich auf der Begebenheit der Geburt des Kindes Jesu in einem Stall in Bethlehem“, sagte der Unternehmer. „Was aber aus der Krise im Stall von Bethlehem entstanden ist, ist überwältigend. Weihnachten wird in sehr vielen Ländern gefeiert, dabei entstand Weihnachten aus einer Krise“, fuhr er fort. Dürrstein verglich den Krisenmoment, die Geburt Jesu in einem Stall vor 2000 Jahren, mit den alltäglichen Krisen, die ein Mensch im Laufe seines Lebens hin und wieder durchlebt. „Manchmal gibt es Phasen im Leben, in denen man Krisen durchleben muss, damit Veränderung passieren kann. Krisen können der Schlüssel zum Neuanfang sein“, so Dürrstein.

Der Geschäftsführer berichtete von der Geschichte seines Unternehmens und von so mancher Krise, die schon seine Großeltern und Eltern im Unternehmensleben und Privatleben durchstehen mussten. Die Einnahmen des Abends wurden an die Stiftung „Mercy Ships“ gespendet, eine Organisation, die an der westafrikanischen Küste gesundheitsfördernde Projekte betreibt. „Mercy Ships betreibt unter anderem ein Hospitalschiff, auf dem wir Fachbereiche für Krankheiten haben, die in den Ländern nicht verfügbar oder nicht bezahlbar sind“, erklärte Udo Kronester, Geschäftsführer von Mercy Ships Deutschland. Martin Dürrsteins einstündige Präsentation erinnerte am Samstagabend die Besucher daran, dass man aus Krisen, auch immer wieder positive Veränderung schöpfen kann – privat und auch geschäftlich.