Sachsenheim Die Häfnerhalle wird zur BZ-Wahlkampf-Arena

Von Mathias Schmid

Der Stadt Sachsenheim steht ein spannendes Wahljahr 2019 bevor. Neben der Europa-Kommunalwahl am 26. Mai, bei der in den Kommunen die Stühle in den Gemeinderäten neu besetzt werden, wird in der Flächenstadt schon im Februar über einen neuen Bürgermeister entschieden. Die Kandidaten live können die Sachsenheimer Bürger am Mittwoch, 9. Januar, in der Häfnerhalle in Häfnerhaslach erleben. Um 19 Uhr beginnt das BZ-Wahlforum zur Bürgermeisterwahl.

Die BZ hat dazu bereits alle bisherigen Kandidaten eingeladen. Kommen noch weitere dazu, sollen natürlich auch diese der Veranstaltung beiwohnen. Die Bewerber werden dabei die Möglichkeit bekommen, sich kurz vorzustellen. Im Anschluss müssen sie sich den Fragen der BZ stellen. Und zuletzt werden auch die Sachsenheimer Bürger in einer offenen Fragerunde Zeit bekommen, die Kandidaten zu ihren Anliegen zu befragen.

Die BZ hat als Veranstaltungsort die Häfnerhalle mit rund 200 Sitzplätzen gewählt. Somit sollte gewährleistet sein, dass eine große Anzahl an Zuhörern bei der Veranstaltung Platz findet. Zudem unterstützt die BZ damit den Verein „Unser Dorf“, der die Häfnerhalle betreibt. Helfer des Vereins werden auch die Bewirtung übernehmen.

Themen, über die es an diesem Abend zu sprechen gilt, gibt es genug. Da ist zum einen das Thema Wohnungsbauschwerpunkt. Viele Menschen stören sich an der Expansion, die vor allem in Großsachsenheim in der Vergangenheit betrieben wurde. Auf der anderen Seite stehen Hunderte, die nicht nur in Sachsenheim verzweifelt nach einer Wohnung suchen. Aktuell entsteht in Großsachsenheim in Neubaugebiet Sonnenfeld zusätzlicher Wohnraum. Zudem hat die Stadt entschieden von einem vorübergehenden Paragrafen im Baugesetzbuch Gebrauch zu machen und kleine Neubaugebiete von bis zu einem Hektar im vereinfachten Verfahren auszuweisen. Fünf Gebiete in vier Stadtteilen haben Verwaltung und Gemeinderat dabei im Blick.

Auch die Expansion im Gewerbepark Eichwald ist vielen ein Dorn im Auge. Derzeit entscheiden die Gemeinderäte der vier Zweckverbandskommunen Sachsenheim, Bietigheim-Bissingen, Oberriexingen und Sersheim darüber, ob Porsche auf der Nordseite Produktionshallen auf rund neun Hektar bauen darf. Dort sollen zunächst Prototypen des E-Porsche Taycan gefertigt werden. Während die Bürgermeister Arbeitsplätze und Sicherung des Wohlstands im Blick haben, beklagen Bürger und Naturschützer den zunehmenden Flächenverbrauch.

Und nicht zuletzt gilt es in den kommenden Jahren möglichst viele der angestauten Projekte in den einzelnen Stadtteilen abzuarbeiten, ohne dabei einen Schuldenberg anzuhäufen. Derzeit steht die Stadt mit einer Rücklage von rund 15 Millionen Euro noch sehr gut da. Diese wird aber in den kommenden Jahren schon alleine für die Erledigung der wichtigsten Projekte zusammenschmelzen. Darüber hinaus gibt es viele weitere Aufgaben, wie das Thema belebte Innenstadt in Großsachsenheim, die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen oder die Vollendung der Großprojekte Wasserschloss und Gemeinschaftsschule. All diese und weitere Themen werden sich sicherlich auch in dem BZ-Wahlforum wiederfinden.

Info Das BZ-Wahlforum findet am Mittwoch, 9. Januar, 19 Uhr, in der Häfnerhalle, Kleeblattstraße 8, in Häfnerhaslach statt. Es stehen 200 Sitzplätze zur Verfügung. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Es wird eine Bewirtung durch den Verein „Unser Dorf“ geben.