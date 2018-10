Ausstellung Die ganze Vielfalt der Kunst

Sachsenheim / Michaela Glemser

Wenn Hannah Schuster unterwegs ist, hat sie ihre Augen fast überall. Jede Szene auf der Straße, in Feld, Wald und Flur begutachtet sie und zückt bei Gefallen ihren Fotoapparat. „Es ist fast immer etwas dabei, was ich sehr ansprechend finde. Das ist alles sehr spontan. So war es auch bei meiner Trilogie mit den Maiskolben“, machte die Kunststudentin aus Sachsenheim deutlich. Neben den drei großen Fotografien in Schwarz-Weiß-Nuancen hatte Hannah Schuster auch ihre gestrickten Bananen in knalligen Pinktönen in die Kelter nach Oberriexingen mitgebracht.

Sie ist zum ersten Mal bei der alljährlichen Herbstausstellung der Künstlergruppe „Wir von hier“ dabei. Die neun Frauen und Männer, die in der Kelter ihre Werke zur Schau stellen, zeigen eine enorme Bandbreite des künstlerischen Schaffens. Werner Christof beispielsweise beeindruckt mit seinen Zeichnungen mit Ölkreide auf Karton. Unter dem Titel „Nach innen gekehrt“ sind sieben Werke entstanden, die einzeln auf den Betrachter wirken und in Serie nochmals ganz andere Gedanken aufkommen lassen.

Immer neue Perspektiven

Christof hatte wie die anderen Künstler auch aktiv an einer Installation aus weißem Fleece mitgewirkt, die sich wie eine Haut um eine Säule der altehrwürdigen Kelter schmiegt. Das Kunstwerk, das im Raum zu schweben scheint, folgt einer Art Spiralbewegung und zeigt immer wieder andere Perspektiven, wenn sich die Betrachter um sie herumbewegen.

Imposant thront ein 2,40 x 2,80 Meter großes Wandgeflecht von der Decke der Kelter, das Lore Wild unter dem Titel „Kreisverkehr“ erstellt hat. Der äußere Umriss des Geflechts soll die Grenzen des Landkreises Ludwigsburg symbolisieren. Zudem stellt die Oberriexingerin fünf Bilder aus, die unter dem bezeichnenden Thema „Banalitäten“ getrocknete Bananenschalen in weißen Bilderrahmen präsentieren.

Stefan Heuberger wiederum hatte mit Acrylfarben unterschiedliche Gebirgsszenerien auf die Leinwand gebracht, die von ihren Weitblicken ins Tal und der Freiheit in der Höhe leben. Kräftige Farben in roten und orangenen Tönen dominieren die Acrylgemälde von Gisela Heuberger, während Jacqueline Hester den Satz des bekannten Andre Heller „Man muss unterwegs sein und schauen, wo einen die Lebendigkeit hinführt“ zu Papier brachte und mit roter sowie schwarzer Farbe ganz eigenwillig illustrierte.

Grete Werner-Wesner, die einst den Künstlerkreis in Oberriexingen gegründet und lange Jahre in der Enzstadt ihr Atelier hatte, trägt mit ihrem Bild „Fünf Leute“ zur diesjährigen Ausstellung bei. Darin hat die Künstlerin große und kleine Papierfundstücke von Anzeigen und Reklamedrucken verarbeitet und mit Fragmenten aus Farbstiftzeichnungen kombiniert. Jürgen Pösse schließlich ist ein bekannter Streetfotograf, der vor allem in den Straßen von Paris unterwegs ist, wo er einen großen Teil des Jahres arbeitet und lebt.

Regina Schütz-Klose bereichert mit ihren Gedichten die Ausstellung, die auch Oberriexingens Bürgermeister Frank Wittendorfer gefiel. „Die Kunstwerke erweitern und verändern die Wahrnehmung. Sie fordern den Betrachter dadurch zu neuen Denk- und Verhaltensmustern auf, lobte Frank Wittendorfer, der ein gemaltes Bild seines kleinen Sohnes Louis zur Ausstellungseröffnung am Freitag mitgebracht hatte, um mit einem Schmunzeln zu demonstrieren, was sein Nachwuchs unter Kunst versteht. Michaela Glemser

Info Die Ausstellung in der Kelter in Oberriexingen ist noch am Mittwoch, 3. Oktober, von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag, 7. Oktober, von 14 bis 18 Uhr zu sehen.