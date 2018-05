Sachsenheim Die ersten haben ihren Platz gefunden

Von Michaela Glemser

Die Jahre 2015 und 2016 stellen eine Zäsur in der deutschen Geschichte dar, denn nie zuvor kamen so viele Menschen ins Land, um Schutz vor Krieg, Verfolgung oder Armut zu suchen. Doch was wurde eigentlich aus den Flüchtlingen von damals? Die BZ hat einige davon getroffen.

Yasser Alani und die fünfköpfige Familie Khalil aus Syrien. Sie gehörten damals zu den ersten Flüchtlingen, die in der Containeranlage im Großsachsenheimer Seepfad ankamen. Lang und gefährlich war ihre Reise von ihrem umkämpften Heimatland Syrien bis nach Sachsenheim. Zu Fuß, in dunklen LKW oder in überfüllten Booten über das Mittelmeer: Kinder und Erwachsene haben Schreckliches erlebt. Dennoch scheinen die sechs Syrer ihre strapaziöse Flucht gut verarbeitet zu haben. Und sie sind angekommen an ihrem Zufluchtsort.

Familie Khalil wohnt inzwischen in einer geräumigen Wohnung, die drei Söhne Samir, Mustafa und Mohamed gehen zur Schule. Vater Yasser arbeitet als Elektriker und Mutter Saosan hilft in der örtlichen Kleiderkammer mit und will ein Praktikum in der Seniorenpflege machen. Dass sich ihr Leben in der Fremde einmal so gut entwickeln würde, dachten die Khalils zu Beginn ihrer Zeit in Sachsenheim nicht.

„Wir mussten damals in den Containern alle zusammen in einem einzigen Raum leben, kochen und schlafen. Meine Frau hat viel geweint, und die Kinder waren oft krank. Diese ersten drei Monate waren nicht so schön, aber immer noch besser als im Krieg in unserer Heimat“, erinnert sich Vater Yasser Khalil. Gerne denkt er aber noch an den freundlichen Empfang der Sachsenheimer und ihre Gastfreundschaft, besonders von den Mitgliedern des örtlichen Asylkreises, zurück. Ihrer Hilfe ist es auch zu verdanken, dass die Khalils nach drei Monaten in eine Wohnung mit drei Zimmern umziehen und sich im Juli vergangenen Jahres räumlich noch einmal vergrößern konnten.

Warten auf Deutschkurs

„Natürlich verlief nicht alles reibungslos. Die unbekannte Sprache bereitete uns am Anfang die meisten Probleme. Am schnellsten hat mein kleiner Bruder, der noch in den Kindergarten ging, Deutsch gelernt“, erklärt der 15-jährige Mohamed. Seine Eltern hingegen mussten erst einmal auf einen Platz in einem offiziellen Sprachkurs warten und haben ihre ersten Kenntnisse bei Kursen des Asylkreises erworben. Inzwischen haben Mutter Saosan und Vater Jasser jedoch beide den sogenannten Deutsch-Test für Zuwanderer mit dem Niveau B1 bestanden, der besagt, dass sie sich im Alltag verständigen können. Die drei Söhne sprechen nahezu akzentfrei, haben deutsche Freunde gefunden und wollen Fußball im Verein spielen.

Auch Yasser Alani fühlt sich in Sachsenheim richtig angekommen. Anfangs lebte er mit sechs anderen jungen Männern in einem Raum in der Containeranlage, nach drei Monaten zogen alle gemeinsam in eine Drei-Zimmer-Wohnung nach Ochsenbach um. Inzwischen lebt er mit einem Freund in einer 50 Quadratmeter großen Wohnnung in Großsachenheim. Yasser Alani hat in Syrien Informatik studiert und spricht sehr gut Englisch. Deshalb war er für die Mitglieder des AK Asyl wie Helga Niehues ein wichtiger Dolmetscher, der zwischen den meist Arabisch sprechenden Flüchtlingen und den deutschen Helfern vermitteln konnte. Yasser Alani hat sogar im Auftrag der Stadt Sachsenheim eine spezielle Internetseite für Flüchtlinge mit Antworten auf die dringendsten Fragen erstellt. Dafür gab es eine minimale Aufwandsentschädigung.

Keine Vorurteile

Mittlerweile macht er eine Fachinformatiker-Ausbildung bei einem großen Unternehmen in Ludwigsburg, da er sein Studium in der Heimat nicht abschließen konnte. Für die Ausbildung hat er sich durch ein Praktikum empfohlen. Das B1-Sprachniveau hat der junge Syrer ebenfalls erreicht. „Die Kollegen waren zu Beginn etwas zurückhaltend, aber inzwischen haben sie mich voll akzeptiert. Wir sind ein Team, und ich fühle mich nicht mehr als Fremder“, betont Yasser Alani, der gerade die Jahreshauptversammlung für seinen Arbeitgeber mitorganisiert. Auch in Sachsenheim ist er längst kein Unbekannter mehr. Er ist großer Unterstützer und aktives Mitglied des Chors „Einfach Singen!“. „Negative Erlebnisse mit eventuellen Vorurteilen hatte ich glücklicherweise nie. Aber das Beherrschen der deutschen Sprache ist die wichtige Basis für jede Integration. Ohne dieses Fundament kann es nicht gelingen“, weiß Alani.

Auch Familie Khalil fühlt sich in Sachsenheim inzwischen heimisch. „Unsere schwierigste Phase war die Zeit im Container und die lange Warteperiode auf einen Platz in einem Sprachkurs. Die geflüchteten Menschen müssen Eigeninitiative zeigen und brauchen Unterstützung durch die Menschen vom Arbeitskreis Asyl“, unterstreicht Yasser Khalil. Helga Niehues bezeichnen alle sechs Syrer als ihren „rettenden Engel“.