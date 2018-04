KZ-Gedenkstätte Die Erfahrungen der Opfer

Vaihingen / Stefan Friedrich

Das Nachkriegsschicksal der KZ-Häftlinge war am Sonntagnachmittag das zentrale Thema der Gedenkfeier auf dem KZ-Ehrenfriedhof. Mitglieder des Vereins KZ-Gedenkstätte Vaihingen und Schüler der Ferdinand-Steinbeis-Realschule erinnerten an die Heimkehr der überlebenden Häftlinge nach ihrer Befreiung. Musik gab es vom Bläserkreis Vaihingen.

Zuletzt hat sich eines abgezeichnet: Es kommen mehr Besucher zum KZ-Ehrenfriedhof als noch vor zehn oder 30 Jahren, stellte der Vorstandssprecher des Vereins KZ-Gedenkstätte Vaihingen, Bernhard Freckmann, fest. Es seien oft Enkel oder Urenkel der Opfer, unter anderem aus den Niederlanden, Norwegen oder Polen. Auch am Sonntag nahmen zwei Familien aus Polen teil. Dass sich der Verein auch auf Unterstützung der Jugend verlassen kann, hob der zweite Vorsitzende Jörg Becker hervor.

Ex-Häftlinge im Mittelpunkt

In diesem Fall waren es unter anderem Schüler der Ferdinand-Steinbeis-Realschule, die sich, unterstützt durch Brigitta Isermeyer und Albrecht Wittmann, mit dem Hauptthema dieser Gedenkfeier befasst haben: „KZ-Häftlinge – Heimkehr nach der Befreiung aus dem KZ Vaihingen/Enz“: Das Augenmerk galt am Sonntag aber den Häftlingen, die, so Noah Müller, „am Tag der Befreiung durch die französische Armee, dem 7. April 1945, noch am Leben waren“ – oder den Todestransport nach Dachau überlebt hatten.“ Es waren Häftlinge aus mehr als 20 Nationen, die ihre Lebensberichte entweder veröffentlicht oder dem Verein zur Verfügung gestellt hatten. Zeitzeugen, deren Erinnerungen am Sonntag im Mittelpunkt standen.

Einer von ihnen: Trygve Brattelli, den Micha Schäfer zitierte: „Endlich gingen wir hinaus. Die Hälfte der Leute schaffte es nicht selbst, sie wurde von anderen getragen.“ Der SS-Lagerleiter soll quasi zum Abschied jedem die Hand gegeben haben, „als hätte er eine Zeitlang den Gastgeber eines gemütlichen Aufenthalts gespielt“. Jules Schelvis, ein holländischer Jude, kam als „arbeitsfähiger Häftling“ (und einziger Überlebender dieses Vernichtungslagers) über Auschwitz nach Vaihingen. Als er von den Franzosen befreit wurde, wog er nur noch 45 Kilo. Weil es keinen organisierten Rücktransport gab, musste er sich mit einigen Leidensgenossen selbständig bis nach Brüssel durchschlagen. In ihrem Buch „Nacht über dem Tal“ schilderte auch Wendelgard von Staden die Momente, als das Lager von den Franzosen befreit wurde: „Todkranke, schwankende, kriechende Menschen kamen den Weg zum Hof und die Dorfstraße hinunter“, Menschen „mit grünen Gesichtern und glasigen Augen, mit Wunden bedeckt und von Läusen geplagt.“

Viele Häftlinge konnten nicht sofort in ihre Heimat zurück. Sie wurden als „Displaced persons“ bezeichnet, weil sie gegen ihren Willen in Deutschland leben mussten.