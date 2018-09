Schwerpunkt Flüsse Die Energie kommt aus der Metter

Sersheim / Von Michaela Glemser

Munter sprudelt das Wasser der Metter an der altehrwürdigen Mühle vorbei, wo sich früher das große Mühlrad drehte. Seit dem Jahr 1905 steht es still, denn damals hat Wilhelm Fessler, der Urgroßvater des heutigen Mühlenbesitzers Wolfgang Fessler eine effektivere Wasserturbine zur Stromerzeugung einbauen lassen. „1947 wurde diese Turbine modernisiert und zuletzt vor rund drei Jahren umfangreich gereinigt und generalüberholt. 280 Liter Wasser pro Sekunde strömen durch die Turbine, die, je nach Wasserstand, eine Leistung von bis zu sieben Kilowatt erreicht“, erklärt Wolfgang Fessler. Im zurückliegenden Sommer stand die Turbine allerdings oft still, denn aufgrund des niedrigen Wasserstands der Metter wollte Wolfgang Fessler die Fische nicht gefährden. Unterstützt wird die Stromgewinnung für die Sersheimer Mühle durch eine Fotovoltaikanlage. „Damit können wir unseren eigenen Bedarf decken und haben sogar noch etwas übrig. Mit der Energiekraft der Turbine alleine könnten wir mithilfe der Transmission aber auch das Getreide in unserer Mühle mahlen, wenn einmal die gesamte Stromversorgung zusammenbrechen sollte. Allerdings bräuchten wir dafür die doppelte bis dreifache Zeit“, schildert der Sersheimer Müllermeister.

Mehr als 300 Tonnen Getreide aus der umliegenden Landwirtschaft verarbeitet Wolfgang Fessler gemeinsam mit seinem Sohn Tobias pro Jahr. Zunächst wird das Getreide in der sogenannten „Schwarzreinigung“ von grobem Schmutz befreit, bevor es gelagert wird. Vor dem eigentlichen Mahlvorgang erfolgt nochmals eine Säuberung, die sogenannte „Weißreinigung“, bei der Sämereien oder kleinere Steine herausgefiltert werden. In der Bürst- und Schälmaschine wird das Getreide leicht angeschält und anschließend mit Wasser benetzt. Durch die ins Korn eindringende Feuchtigkeit lässt sich die Schale besser lösen. Schließlich erfolgt die Vermahlung in den Walzenstühlen mit ihren geriffelten und glatten Walzen. „Unsere Fotovoltaikanlage alleine bringt so viel Energie, dass es schon für unseren Bedarf ausreichend wäre. Allerdings sind die Speichermedien für die nicht benötigte Energie, meiner Meinung nach, noch nicht ausgereift, sodass ich auf die Wasserkraft nicht verzichten möchte. Wir werden sehen, was die kommenden Jahre bringen“, sagt Wolfgang Fessler.

1396 erstmals erwähnt

Die Mühle seiner Familie wurde im Jahr 1396 erstmals urkundlich erwähnt und galt damals als „Untere Mühle“. Flussaufwärts lag eine zweite „Obere Mühle“ an der Metter, deren Wasserverhältnisse noch günstiger waren. Beide Sersheimer Mühlen waren württembergische Lehen. 1876 kam die „Untere Mühle“ in den Besitz der Familie Fessler, die aus dem damaligen Oberamt Maulbronn stammte. Seit 1983 schließlich führt Wolfgang Fessler Regie in der Mühle, in der heute unter anderem auch die Kleinkunstbühne „Beutelkasten“, ein Sportinstitut, eine Destillerie, ein Mühlenladen und ein Museum beheimatet sind.

Dem Sersheimer ist auch der Umweltschutz ein großes Anliegen. Daher hat Wolfgang Fessler auch die Errichtung einer Fischtreppe an seiner Mühle unterstützt, damit Strömer, Forelle und Co. die bestehende Wehranlage mühelos überwinden können. Rund 40 Meter lang ist die Fischtreppe, die als Ausgleichsmaßnahme der Gemeinde Sersheim nach eineinhalbjähriger Bauzeit 2012 offiziell eingeweiht wurde. „Bei einem Jahrhundert-Hochwasser, wie wir es im Jahr 2013 hatten, gibt es in unserer Mühlen­anlage schon Überschwemmungen. Damals war der ganze Hof überflutet, und im ‚Beutelkasten‘ stand das Wasser noch einen Meter hoch“, erläutert der Sersheimer Müllermeister das Geschehen.

Er berichtet zudem, dass vor allem in den vergangenen Jahren das Wasser in der Metter nach einem starken Regen schneller als früher anstieg. Bei einem höheren Wasserstand kann die Turbine der Mühle auch mit größerer Leistung laufen.

Info Rund 1700 kleine Wasserkraftanlagen und Mühlen gibt es, nach den Angaben des baden-württembergischen Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, derzeit noch im Südwesten. Die Fessler Mühle in Sersheim gehört dabei zu den ältesten.