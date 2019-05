Franziska Müller konnte ihre Freude nicht unterdrücken: Mit zwei lauten „Ja“-Schreien kommentierte die Spitzenkandidaten der Grünen Liste Sachsenheim (GLS) das erste Zwischenergebnis um 15.05 Uhr, als 12 von 19 Wahlbezirken in Sachsenheim ausgezählt waren. In diesem Augenblick war die GLS stärkste Partei. So blieb es auch bis zum Ende, auch wenn der Vorsprung auf ein Minimum zusammenschmolz. Am Ende war die GLS mit 26,77 Prozent noch genau 0,02 Prozent vor den Freien Wählern (26,75). Die CDU ist mit 26,06 Prozent nur knapp dahinter. Alle drei Fraktionen erhalten sieben Sitze. Die SPD kommt auf 12,18 Prozent (3 Sitze). Neu im Gremium ist die FDP, die auf Anhieb 8,23 Prozent (2 Sitze) schaffte. Ganz sicher ist das Ergebnis noch nicht, wie Stefan Trunzer, Teamleiter Verwaltung, erklärt: „Wir haben relativ viele Stimmen nachträglich für gültig erklärt. Die sind noch nicht im Ergebnis drin.“ Das Endergebnis wird heute erwartet. Die Wahlbeteiligung lag bei 56 Prozent.

„Ich fasse es nicht“, war auch der bisherige GLS-Fraktionschef Günter Dick baff. Trotz der guten Ergebnisse der Grünen bei Europa- und Regionalwahl komme der Stimmenzuwachs in Sachsenheim (gut 8 Prozentpunkte mehr als 2014) überraschend. Müller und Dick machten dafür zwar auch den allgemeinen Boom der nahe stehenden Partei Bündnis 90/Die Grünen verantwortlich. Beide nannten aber auch lokale Aspekte. „Neben Klima- und Naturschutz ist für jüngere und ältere Menschen auch das Thema Mobilität immer wichtiger“, meinte Müller. Und Dick fügte an: „Die Leute haben es auch honoriert, dass wir eine klare und oft konträre Meinung gegenüber der Verwaltung hatten und nicht alles abgenickt haben.“ Die bisherigen vier Mandatsträger behalten ihre Sitze, dazu kommen drei Neue: Madeleine Hein, Thomas Riedel und Dr. Angela Brüx.

Der Ortsverbandsvorsitzende der Freien Wähler Ralf Nägele meinte mit Blick auf den politischen Trend: „So wie die Situation gerade ist, ist das ein relativ großer Erfolg für uns. Wir sind gleichauf mit CDU und GLS.“ Durch Ausgleichsmandate gewinnen die FW trotz rund einem Prozent weniger im Vergleich zu 2014 einen Sitz dazu. Jubeln durfte Oliver Häcker, der mit 3863 Stimmen neuer Sachsenheimer Stimmenkönig ist. „Damit hätte ich nie gerechnet“, sagte der Metzgermeister, der den Erfolg auf seinen hohen Bekanntheitsgrad und seine „große Klappe“ zurückführt. Neben Häcker sind Dr. Michael Lohmann und Anna-Sophia Schmid neu dabei. Eugen Weiberle und Alfred Xander waren nicht mehr angetreten.

Spitzenkandidatin nicht dabei

Die CDU hatte sich nach den europaweiten Umfragen bereits auf einen Dämpfer eingestellt und für Montagabend vorsichtshalber zur Wahlanalyse anstatt zur –party eingeladen. In Sachsenheim ist die bisher stärkste Fraktion nur noch dritte Kraft. Trotz acht Prozentpunkten weniger behält sie aber ihre acht Sitze. „Intern sind wir von sechs Sitzen ausgegangen. Das war das Worst-Case-Szenario“, sagte der CDU-Ortsverbandsvorsitzende und bisherige -Fraktionschef Lars Weydt. Statt Friedrich Baumgärtner, Martin Dürr (beide nicht mehr angetreten) und Melanie Füllborn sind nun Hans-Günther Neumann, Sabine Schülke und Yvonne Podzimek dabei. Dass es Spitzenkandidatin Sandra Thumm nicht in den Rat geschafft hat, bedauert Weydt. „Ich finde es schade, wenn man eine junge Frau vorne hinsetzt und diese dann nicht gewählt wird. Aber sie ist einfach nicht so bekannt.“

Im Vergleich zum bundes- und europaweiten Trend kam die SPD in Sachsenheim noch glimpflich davon. Einen Verlust von rund vier Prozentpunkten musste die Fraktion hinnehmen. Die bisherige Fraktionschefin Helga Niehues nahm das Ergebnis daher „gefasst“ auf. „Als alter Sozi bin ich Kummer gewöhnt“, meinte sie. Sie machte für den Stimmenverlust vor allem den allgemeinen Abwärtstrend der SPD, der vor allem in der Masse die richtigen Leute fehlten, verantwortlich. Neu im SPD-Trio ist Gert-Wilhelm Bechtle. Peter Schreiber und Gerhard Haug wurden nicht wiedergewählt.

Als Erfolg wertete Kevin Metzger, vom FDP-Ortsverband Vaihingen-Sachsenheim den Einzug aus dem Stand heraus. „Wir hatten uns noch etwas mehr erhofft, aber das Ergebnis ist okay.“ Dieses gelang vor allem dank dem Spitzenkandidat, dem bisher fraktionslosen Karl Willig. Er sahnte mit 3724 Stimmen stadtweit die zweithöchste Zustimmung ab. Hinter ihm schaffte Thomas Bay den Sprung ins Gremium, der auch bei der Bürgermeisterwahl im Februar kandidiert hatte.