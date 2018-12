Ausstellung Dialog der Religionen im Kirchenbezirk

Oberriexingen / bz

Zu Beginn des Jahres 2019 wird im Kirchenbezirk Vaihingen in verschiedenen Gemeinden die Wanderausstellung „Dialog-Türen“ und verschiedene Begleitveranstaltungen präsentiert. Die Ausstellung beschäftigt sich mit dem Thema Religion und interreligiöser Dialog. Fünf große Türen zeigen Grundthemen aller Religionen und setzen sie in Dialog zueinander. Es geht um die Auseinandersetzung mit Positionen, Lebenswegen, Gebet, Lernen und Hoffnung. Dies teilt der Oberriexinger Pfarrer Ulrich Gratz mit.

Eine Hörsäule lädt ein, akustisch in die Materie einzudringen und Songs zum Thema, Interviews, Gebete der Religionen oder Zitate aus historischen Ansprachen zu hören. An einem Lesepult können Besucher eigene Gedanken aufschreiben und so zu Dialog beitragen. Texte liegen auch in türkischer Sprache vor.

Parallel zur Ausstellung gibt es sechs verschiedene Veranstaltungen, die sich mit Religionen beschäftigen. Es wird drei Exkursionen geben (verschiedene Kirchen in Oberriexingen, Stuttgarter Synagoge und Moschee in Sachsenheim) und drei Themenabende, bei denen das Thema „Feste in den Religionen“ im Vordergrund steht. Die Vernissage der Ausstellung findet am Sonntag, 6. Januar, um 11 Uhr in Oberriexingen in der Georgskirche statt. Danach wird die Ausstellung über drei Monate an verschiedenen Orten im Kirchenbezirk zu sehen sein.