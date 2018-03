Anschlussunterbringung Der Weinbergweg kommt noch dazu

Vaihingen / bro

Für rund 160 anerkannte oder geduldete Asylbewerber muss die Stadt in diesem Jahr Unterkünfte in der Anschlussunterbringung bereitstellen. Dafür werden nun in Kleinglattbach zwei Gebäude in der Industriestraße und im Weinbergweg neu errichtet. Auch in der Vaihinger Hauffstraße werden bestehende Unterkünfte durch Neubauten ersetzt und aufgestockt.

Eine große Unterkunft am Ortsrand oder mehrere dezentrale Einheiten im ganzen Ort verteilt? Darüber wurde in Kleinglattbach in den vergangenen Wochen kontrovers debattiert. Die Stadt Vaihingen wollte in der Industriestraße ursprünglich Platz für 140 Menschen schaffen. Dagegen regte sich im Ortschaftsrat Widerstand, weil dieser Zweifel an einer erfolgreichen Integration hegte. Vielmehr favorisierte man dezentrale Standorte mit deutlichen kleineren Belegungszahlen. Aber auch dies war umstritten. Per Unterschriftenliste begehrten zahlreiche Bürger gegen die Vorschläge des Ortschaftsrates auf und gaben der Verwaltungsidee den Vorzug.

Im Rund des Gemeinderates war schon in der Bürgerfragestundedie Flüchtlingsunterbringung das einzige Thema. Ordnungsamtsleiter Matthias Volk erklärte, warum vom Kleinglattbacher Ortschaftsrat vorgeschlagenen alternative Standorte aus Sicht der Stadt ungeeignet sind. Bezüglich des Weinbergwegs schlug die Stadtverwaltung einen Kompromiss vor: Der Neubau in der Industriestraße wird demnach auf 90 Plätze verkleinert, dafür kommt auf der östlichen Seite des Weinbergwegs eine zweite Unterkunft mit 50 Plätzen dazu. Man würde die Menschen gerne auf mehrere Standorte verteilen, sagte Oberbürgermeister Gerd Maisch. Doch es würden nicht so viele Flächen oder Wohnungen angeboten.

Aus diesem Grund wird auch in der Vaihinger Kernstadt die Kapazität einer bestehenden Unterkunft erhöht. Die Stadtverwaltung schlug vor, bestehende Unterkünfte in der Hauffstraße abzureißen, diese durch Neubauten zu ersetzen und dabei um ein zweites Geschoss aufzustocken. Auf diese Weise sollen 50 Plätze hinzukommen. Insgesamt, so Amtsleiter Volk, könnten so in Vaihingen und Kleinglattbach 190 Plätze geschaffen werden.

Geschlagen geben wollte sich Kleinglattbachs Ortsvorsteher und SPD-Stadtrat Eberhard Berg aber noch nicht. Ziel müsse es sein, mit integrierten Standorten einen Einstieg in bezahlbaren Wohnraum zu machen. Er führte Beispiele anderer Kreisstädte wie Ludwigsburg oder Ditzingen an, in denen man bemüht sei, neben einigen weiterhin unverzichtbaren Großunterkünften vor allem kleinere Einheiten zu schaffen, die später auch einmal von Einheimischen mit geringem Einkommen oder niedriger Rente genutzt werden könnten. Vor allem am Standort am Bauhof wolle er deshalb festhalten. Dort könne man sicher keine 140 Menschen unterbringen, 20 dafür allemal. Auch an der Bahnhofstraße sei eine kleinere Einheit mit 40 Plätzen möglich, ohne die Lebenshilfe zukünftig zu beschränken. Berg beantragte, neben der Industriestraße und dem Weinbergweg mit jeweils 40 Plätzen auch diese beiden Standorte einzubeziehen. Alternativ sei auch das Modell Industriestraße, Bahnhofstraße und Weinbergweg mit jeweils 50 Plätzen denkbar. Er bekam aber keine Mehrheiten für seine Vorschläge.

Info Am Dienstag, 10. April, findet in Kleinglattbach eine Bürgerinformationsveranstaltung zum Thema statt.