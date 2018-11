Sachsenheim Der Vater des Sportparks wird 80

Next

Der Sportpark des TVG ist seit mehr als sechs Jahren in Betrieb. 2014, wie hier zu sehen, wurde er ausgebaut. Zu den Hauptzeiten ist er voll ausgelastet, es gibt eine Warteliste. © Foto: Archivfoto: Helmut Pangerl

Gerhard Zambelli (Mitte) und Siegfried Brenner (rechts) gelten als die „Macher“ des Sportparks des TV Großsachsenheim. In diesem Jahr bekamen sie vom TVG-Vorsitzenden Sven Junger die Ehrenmitgliedschaft verliehen. © Foto: TVG

Von Michaela Glemser

In den Geschichtsbüchern des TV Großsachsenheim hat er schon zu Lebzeiten einen festen Platz. Gerhard Zambelli feiert an diesem Freitag seinen 80. Geburtstag. Der gebürtige Heidelberger ist im Jahr 2000 nach seiner beruflichen Karriere als Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg von Stuttgart nach Sachsenheim gezogen. „Nachdem ich mit meiner Frau rund 20 Jahre in der Landeshauptstadt gewohnt hatte, wollte ich aufs Land. Sachsenheim selbst habe ich gar nicht gekannt, aber wir haben hier ein hübsches Haus gefunden und uns sofort sehr wohl gefühlt“, erinnert er sich.

Nachdem er früher aktiv Handball gespielt hatte, nahm der Sport im Ruhestand wieder einen größeren Stellenwert im Leben Zambellis ein. Er knüpfte erste Kontakte zu Vereinsmitgliedern des TVG, die ihn innerhalb weniger Jahre auch als Vorstandsmitglied für ihren Verein gewinnen wollten. Von 2005 bis 2009 war Zambelli Schriftwart, von 2009 bis 2013 Vorstand des Bereichs „Finanzen und Verwaltung“ und seit 2009 zudem stellvertretender Vorsitzender. „Als ich noch berufstätig war, hatte ich keine Zeit für sportliche Betätigungen. Ich war ständig unterwegs. Dies wollte ich im Ruhestand endlich wieder ändern und habe den ‚Jedermänner-Sport‘ beim TVG für mich entdeckt“, schildert das Geburtstagskind.

Im Vereinsvorstand wurde vor allem ein Projekt sein Herzensanliegen, für das er viel Zeit und Kraft aufwendete. Um das Jahr 2007 herum gab es erste Überlegungen für die Errichtung eines Sportparks des TVG nach dem Vorbild der Nachbargemeinde Besigheim. „Es gab zu Beginn schon Kritiker, die meinten, wir machen unseren Verein mit diesen Ausgaben in Millionenhöhe kaputt. Ich war aber der festen Überzeugung, dass unser Verein genau so einen Sportpark brauchte“, erinnert sich Zambelli, „daher habe ich das Vorhaben auch als Projektleiter von der Planung bis zur Übergabe und darüber hinaus federführend begleitet.“ Bis vor einem Jahr noch war er in den Reihen des TVG für das Großprojekt verantwortlich, bis er sich aus Altersgründen aus dem Vorstand zurückzog.

Die Zeit vom Grundsatzbeschluss für den Bau des Sportparks 2010 bis zur Einweihung 2012 war für Gerhard Zambelli sehr zeit- und nervenaufreibend. „Es mussten Genehmigungen von den Behörden eingeholt, geplant, Spender gesucht und viele andere Dinge erledigt werden. Meine Frau hat mich damals oft schon gefragt, ob ich nicht mit meinen Vereinskollegen eine Wohngemeinschaft gründen wollte, weil ich so selten zu Hause war“, berichtet der Vater zweier erwachsener Töchter.

Der schönste Lohn für Zambelli ist, dass selbst die Kritiker von damals heute anerkennen, dass der Sportpark ein Erfolg ist – und dass er sich für den Verein auch wegen der erheblichen Steigerung der Mitgliederzahlen ausgezahlt hat. Aus 1500 Mitgliedern 2011 sind nun fast 3000 geworden.

2015 wurde Zambelli mit der Verdienstmedaille der Stadt ausgezeichnet. „Menschen wie Gerhard Zambelli braucht eine Stadt wie Sachsenheim. Er gehört zu den ‚Gründungsvätern‘ des Sportparks, der von Anfang an eine Erfolgsgeschichte war und 2014 durch einen Anbau sogar erweitert wurde. Dies wäre ohne den unermüdlichen und zeitaufwändigen Einsatz von Gerhard Zambelli nicht möglich gewesen“, lobt Bürgermeister Horst Fiedler.

Seinen Ehrentag selbst feiert Gerhard Zambelli zu Hause im kleinen Familien- und Bekanntenkreis, bevor er am Wochenende mit einer größeren Gesellschaft auf das neue Lebensjahr anstößt.