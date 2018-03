TV Ochsenbach Der Neubau kommt

Von Michaela Glemser

In der jüngsten Zeit sorgt der TV Ochsenbach mit seinen 486 Mitgliedern mit einem Bauvorhaben für Aufmerksamkeit, das in der Kirbachtalgemeinde umstritten ist. Das wurde am Sonntag bei einer außerordentlichen Mitglieder­ver­sammlung deutlich. Einziger Tagesordnungspunkt waren die nochmalige Vorstellung des Neubaus eines vereinseigenen Zweckgebäudes und die anschließende Abstimmung darüber.

Vertrauensfrage wird gestellt

Die Stimmung unter den 89 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern war sehr aufgeheizt, sodass der Vorsitzende Volker Schoch sich zu einer Stellungnahme genötigt sah. „Der TV Ochsenbach ist inzwischen zu einem Spielball in unserem Dorf geworden. Der Vorwurf der Mauschelei ist immer wieder zu hören“, empörte er sich. „Uns als Vereinsvorstand wird vorgeworfen, wir spalten den Verein und das Dorf, wir steuern den Verein auf den Bankrott zu. Da frage ich mich, ob die Mitglieder uns als Vereinsvorstand noch vertrauen“, entgegnete Schoch und stellte offiziell die Vertrauensfrage vor der Versammlung. In der geheimen Abstimmung sprachen sich 71 Mitglieder für den Vorstand aus und 13 gegen ihn bei einer Stimmenthaltung.

Mit dieser Mehrheit im Rücken stellte Schoch den geplanten, Neubau in Holz-Modulbauweise an der Tannenbrunnenstraße nochmals vor. Im künftigen Zweckgebäude auf dem vereinseigenen Grundstück sollen ein Versammlungs- und Schulungsraum, ein Lagerraum, eine Teeküche und Toiletten untergebracht werden. Die Gesamtkosten von 110 000 Euro sollen über 71 000 Euro an Eigenmitteln, 26 000 Euro als Zuschuss vom Landessportbund, 11 000 Euro zugesagte Spenden und 2000 Euro als Rückvergütung einer Erdauffüllung finanziert werden. Immer wieder wurde an das „Häusle“ erinnert, das sich neben dem Sportplatz auf einem städtischen Grundstück befindet. Feuchtigkeit und Schimmel machen dem Massivbau zu schaffen. Eine detaillierte Untersuchung des Gebäudes vor drei Jahren ergab einen Sanierungsaufwand von rund 50 000 Euro. Doch genau dieses Untersuchungsergebnisses zweifelten einige Mitglieder an. Sie votierten für eine Sanierung des „Häusles“.

Auch die Mitglieder des Ochsenbacher Ortschaftsrats hatten sich gegen den Bau des Vereinsheims ausgesprochen, weil sie die Anfahrtssituation und die Nähe zur bestehenden Wohnbebauung in der Tannenbrunnenstraße bemängelten. Die Mitglieder des Technischen Ausschusses der Stadt Sachsenheim hatten aber ihr Einvernehmen erteilt.

Nach hitziger Diskussion stimmten schließlich 52 der 89 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Versammlung für den Neubau und 36 dagegen bei einer Stimmenthaltung. „Dieses Ergebnis ist nicht so deutlich, wie es hätte sein können, aber es ist doch eine Mehrheit“, sagte Schoch.