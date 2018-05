Schwerpunkt Fachwerk Der Mut wird belohnt

Von Mathias Schmid

Einst drohte dem Gebäude Häfnerhaslacher Straße 3 in Ochsenbach der Abriss. Dann kamen Ilona und Herbert Behrenberg. Seit mehr als zehn Jahren leben sie dort und haben die Kulturscheune La Calèche ins Leben gerufen. Aus dem maroden Fachwerk haben sie ein exklusives Wohndomizil geschaffen, in dem zudem hochwertigen und proppevolle Konzerte und Vernissagen stattfinden.

„Das ist ein Millionenprojekt“, macht der aus Norddeutschland stammende Herbert Behrenberg klar. Ein Jahr lang dauerte die Umgestaltung des Wohnbereichs, drei weitere die Einrichtung der Kulturscheune La Calèche. Die beiden sind glücklich mit ihrem Domizil. Fragt man sie allerdings, weshalb sie sich damals ein historisches Gebäude antaten, an das sich sonst niemand herangetraut hatte, müssen die beiden schmunzeln. Dann sagt die gebürtige Stuttgarterin: „Wir wussten zum Glück nicht, was auf uns zukommt. Sonst hätten wir uns nicht darauf eingelassen.“ Der Name La Calèche ist – in Anlehnung an die französische Ex-Heimat – ein Kunstbegriff, abgeleitet von Kalesche, altdeutsch für Kutsche.

1925, so erzählt es der heutige Hausherr, wurde die Postkutschenstation aufgegeben. Danach diente die Scheune als Viehstall. Bevor sich das Paar schließlich an die Bauruine wagte, hatte diese viele Jahre vor sich hingegammelt. „Das Abrissgesuch war schon eingereicht. Aber das Denkmalamt hat interveniert“, erinnert sich Ilona Behrenberg. Für ihren Traum verkauften die beiden nicht nur ihr Anwesen in Südfrankreich, sondern auch ein Haus in Lüneburg.

Seither ist der neue Lebensmittelpunkt das Kirbachtal. Wohnhaus, Scheune und auch der darunter liegende Gewölbekeller wurden aufwändig restauriert und saniert. „Die gemeinsame Liebe zu Musik und Kunst und historischen Gebäuden“ war der Ausschlag dafür, die Scheune der ehemaligen Postkutschenstation zum Kulturtreffpunkt auszubauen, erzählt das Ehepaar.

Doch bis dahin war es ein weiter Weg. Mehrere Schockmomente mussten die beiden überstehen. „Als beim Haupthaus die Balken freigelegt wurden, wäre es fast zusammengefallen. Wir haben uns dagegengestützt und es so gehalten“, erinnert sich der heute 73-Jährige. Weil sich das Gebäude gesenkt hatte, musste es außerdem hydraulisch angehoben werden“, ergänzt die 63-Jährige.

Immer wieder „Topkünstler“

Immer wieder gelingt es dem Ehepaar, „Topkünstler“ (Herbert Behrenberg) in die Kulturscheune zu lotsen – wie die Violinistin Nina Karmon, die bereits in den bedeutendsten Konzertsälen gastierte und durch Europa, Asien und Amerika tourte. Oder Maria Sofianska, Solistin und Dozentin an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart. Aber auch hochklassige Ausstellungen wie von Roland Bentz oder Artur Edwin Faiss. Und bei einem Benefizkonzert für das Ochsenbacher Jugendhaus kommen schon mal 2500 Euro an Spenden zusammen. Für jede Ausstellung gibt es eine Wein-Edition eines örtlichen Winzers. Bis zu 240 Personen kamen zu einer Vernissage. Mittlerweile geht das nicht mehr. Denn der erste Stock wurde zum Sommerdomizil umgebaut.

Die beiden sehen sich auch als „Mäzene“, die lokalen Künstlern eine Plattform bieten. „Unsere Vision hat sich voll erfüllt“, sagt Herbert Behrenberg. Seine Frau ist selbst Künstlerin und hat überall im Haus und der Scheune ihre Werke hinterlassen: In Form von kunstvollen Mosaiken, beispielsweise auf dem Scheunenboden übertragen. Eine eigene Ausstellung hatte sie in La Calèche aber noch nie.