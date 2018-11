Sachsenheim Der Kindergarten-Ausbau drängt

Sachsenheim / Mathias Schmid

Dass Sachsenheim in den kommenden Monaten und Jahren Gas bei der Schaffung von Betreuungsplätzen geben muss, ist seit Sommer bekannt (siehe Infobox). Doch es kommt offenbar noch dicker für die Stadt. Schon jetzt zeichnet sich fürs Kindergartenjahr 2019/2020 ein Defizit von rund 50 Betreuungsplätzen in Großsachsenheim ab. Helfen soll ein Modulhaus in Großsachsenheim und die wohl bald gefundene Fläche für eine dritte Waldkindergarten-Gruppe. 70 Plätze sollen so entstehen – in der Hoffnung, dass diese dann ausreichen.

„Die Situation hat sich noch einmal verschärft“, betonte Verwaltungs-Teamleiter Stefan Trunzer in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Schon jetzt hätten rund 20 Anmeldungen nach hinten verschoben werden müssen – ein wesentlicher Grund für das drohende Defizit aber Herbst 2019. Und bis zum Anmeldeschluss Ende Februar ist noch mit weiteren Anmeldungen zu rechnen. Die Plätze fehlen laut Stadt „nahezu vollständig“ bei der Betreuungsform „Verlängerte Öffnungszeiten für Kinder ab 3 Jahren“ zu finden.

Aber auch bei den anderen Betreuungsformen seien die Plätze bereits jetzt „auf Kante genäht“. Auch in den anderen Stadtteilen „stoßen die Einrichtungen zwischenzeitlich an ihre Kapazitätsgrenzen“, betont die Verwaltung. Nur der Kindergarten Sonnenblume in Ochsenbach hat noch freie Plätze.

Schnelle Umsetzung

Deshalb setzt Sachsenheim jetzt vor allem auf Lösungen, die schnell umsetzbar sind. Rasche Besserung soll ein Modulbau zwischen den Kindergärten Pfiffikus und Mobile in Großsachsenheim sein. Schon 2019 ist die Inbetriebnahme geplant. Platz hätten 50 Ü3-Kinder, verteilt auf zwei Gruppen. „Mit Hochdruck“ verspricht die Stadt nicht nur an dieser Baustelle zu arbeiten. Auch ein Grundstück für eine dritte Waldkindergarten-Gruppe scheint gefunden. „Noch ist aber nichts in trockenen Tüchern“, heißt es auf BZ-Nachfrage. Das gebe zusätzlich 20 Plätze für Drei- bis Sechsjährige, ebenfalls ab dem Kindergartenjahr 2019/2020. Macht zusammen 70 Plätze, die Stand jetzt reichen.

Ein größeres Projekt für kommende Jahre nimmt Konturen an: Für 2021 ist ein Neubau auf dem freien Kirchengelände in der Heinrich-Heine-Straße in Großsachsenheim anvisiert. Das brächte Platz für bis zu 120 Kinder. Es gebe vonseiten der Kirche „das Signal, dass wir in konkrete Untersuchungen einsteigen können“, meint Verwaltungs-Teamleiter Trunzer.

Der Gemeinderat willigte dem Vorgehen bei drei Enthaltungen zu. Zwar waren die Stadträte nicht mit allem zu 100 Prozent zufrieden, hoben aber die Dringlichkeit hervor. Holger Springer (FW) betonte mit Blick auf die Vergrößerung der Betreuung im Bereich Mobile und Pfiffikus: „Ich bin kein Freund von Kinder-Fabriken.“ Er war letztlich aber ähnlicher Ansicht wie CDU-Fraktionschef Lars Weydt, der meinte: „Wir haben alle die Notwendigkeit gesehen, schnell zu reagieren.“

Die Idee von GLS-Fraktionschef Günter Dick zu prüfen, ob auch am Eichwald zwei bis drei Waldkindergarten-Gruppen entstehen könnten, wies die Verwaltung zunächst zurück. Waldkindergärten, die nur einen Bauwagen und ein Stück Fläche benötigen, seien zwar und kostengünstig, zudem „pädagogisch hochwertig“, aber eben nicht von allen Eltern akzeptiert. „Aktuell sind die Anmeldezahlen so, dass wir genau eine zusätzliche Waldkindergarten-Gruppe voll kriegen“, meint Bürgermeister Horst Fiedler. Sollte sich das ändern, könne man aber darüber nachdenken. Allerdings ist für 2022 ohnehin ein Waldkindergarten in Hohenhaslach geplant, der eventuell vorgezogen werden könnte.