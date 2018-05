Kleinsachsenheim Der Berg ruft nach einer Wiederholung

Kleinsachsenheim / Von Yasina Hipp

Schon der Samstagabend war für die Organisatoren der Gewerbeschau Kleinsachsenheim ein voller Erfolg. Rainer Gautschi, von der Werbeagentur „dierezeptoren“ sagte: „Wir hatten eine klasse Auftaktveranstaltung, es war richtig viel los und eine super Stimmung.“

Am Samstag um 17 Uhr startete die Gewerbeschau mit einem Fest. Dank der sommerlichen Temperaturen und dem entspannten Ambiente erhörten viele Besucher den Ruf des Berges und machten sich auf in den Heinzenberger Weg. Für die richtige Stimmung sorgte Livemusik von Matthias Leucht & Soul Control und später legte DjSeven auf. Yvonne Podzimek vom KFZ-Service Podzimek war begeistert: „Es war sensationell gestern. Die Band hat sogar eine Stunde länger gespielt als geplant.“

Präsentieren und kennenlernen

Von Yvonne Podzimek kam auch die Idee eine solche Gewerbeschau zu veranstalten. Einerseits sollen sich die Gewerbe präsentieren können, aber auch untereinander besser kennenlernen. „Alle sind miteinander ins Gespräch gekommen und sind enger zusammengewachsen“, so Podzimek.

Insgesamt 20 Unternehmen und drei weitere Institutionen öffneten ihre Tore und präsentierten sich dann vor allem am Sonntag ab 11 Uhr den Besuchern. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Von der Roten Wurst über grüne und rote Smoothies bis hin zur Holzofendinnede.

Für Kinder und Erwachsene waren zahlreiche Aktivitäten zum Zuschauen oder Mitmachen geboten. Bei der Firma „Der Holzsäger“ konnte man sich im Kisten stapeln messen. Der 13 Jährige Theo schaffte insgesamt 13 Kisten, das war nah am Rekord von 15 Kisten dran: „Der Untergrund war ein bisschen wackelig und dann ist der Turm schief geworden, aber es hat Spaß gemacht.“ Um 13 Uhr fand das Wettmelken bei der Werbeagentur „dierezeptoren“ statt. Hier ging es darum, in einer Minute so schnell zu melken, wie es nur möglich ist. 680 Milliliter war bis zum Mittag die Höchstmenge. Bei „SUNNY Petfood“, gab es ein Hunde-Wettfressen und die freiwillige Feuerwehr zerteilte ein Auto mit einer Rettungsschere. An einer provisorischen Bushaltestelle wurden Kinder und Erwachsene per Traktortransfer zum Erdbeerhof Schmid transportiert.

Das Thema „Muttertag“ wurde ebenfalls von einigen Gewerben aufgegriffen. Die Firma „Schlosserei und Metallbau Pfeiffer“ bot Herzen aus Metall zum Verkauf an sowie Drähte zum Formen eines Herzens. Hand anlegen konnten große und kleine Handwerker bei der Schreinerei Jauß. Für Werkzeugtaschen aus Holz wurde fleißig gesägt, gebohrt und geschmirgelt.

Somit fanden auch am Sonntag viele Besucher den Weg in das Gewerbegebiet. Ab 12 Uhr spielte die Band „Wave´le“ und trotzte dem grauen Himmel mit Classic Rock und Oldies. Bürgermeister Horst Fiedler bedankte sich bei den Organisatoren: „Die Unternehmen konnten sich hier in ihrer Vielseitigkeit präsentieren und das wurde auch sehr gut angenommen. Das riecht nach einer Wiederholung.“