Schwerpunkt Bahnhöfe Der Bahnhof als Treffpunkt für Bürger

Sachsenheim / Michaela Glemser

Der Bahnhof in Großsachsenheim und seine Freiflächen galten bei vielen Bürgern in der Stadt lange Zeit als Makel. Immer wieder gab es Beschwerden über die schlechte Aufenthaltsqualität. In den vergangenen Jahren hat sich am Bahnhof jedoch einiges getan und es gibt weitere Planungen.

Mitte der 1990er-Jahre haben Schalterraum und Co. im Erdgeschoss des Bahnhofsgebäude ihre ursprüngliche Nutzung verloren. Lange Zeit standen diese rund 100 Quadratmeter großen Räumlichkeiten leer, bis die Mitglieder der Initiative zur Belebung der Innenstadt (Ibisa) die Initiative ergriffen haben und Anfang 2016 mit der Stadtverwaltung eine Nutzungsvereinbarung abschlossen. Die engagierten Bürger rund um das Ehepaar Heide und Dr. Armin Frankenhauser hatten die Idee, aus dem leerstehenden Erdgeschoss einen Bürgerbahnhof zu machen. In mehr als 1800 Arbeitsstunden und mit der tatkräftigen Unterstützung von Handwerkern wurden Wände versetzt, eine Küche und Toiletten eingebaut, Bodenbeläge und Anstriche erneuert sowie ein Nutzungskonzept auf die Beine gestellt. 2017 konnte der Tender, so der Name des Bürgerbahnhofs, offiziell eingeweiht werden, wobei nicht das gesamte Erdgeschoss des Bahnhofsgebäudes zu Verfügung steht, da die Deutsche Bahn AG dort noch eine Schaltzentrale unterhält.

Inzwischen finden im Tender regelmäßige Ausstellungen, Konzerte, Vorträge, Spieleabende und ein Mittagstisch statt. Zudem gibt es das Lädle, wo interessierte Bürger donnerstags und freitags Lebensmittel einkaufen können. Aus der Nutzungsvereinbarung mit der Stadt Sachsenheim ist ein offizielles Mietverhältnis geworden. „Wir bieten ein vielseitiges Programm, aber dennoch kommen die Besucher meist sehr schleppend. Dabei soll der Tender doch eine Begegnungsstätte der Sachsenheimer sein, wo sie sich auf ein Schwätzchen treffen können. Auch die jüngere Generation soll davon angezogen werden“, macht Anneli Baumann deutlich, die bei Ibisa für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Lädle wird schlecht genutzt

Während Veranstaltungen mit einem Speisenangebot aus fernen Ländern oder gemeinsamem Kochen sehr gut frequentiert werden, wird das Lädle beispielsweise nur sehr sporadisch angenommen. „Im Sommer haben wir auch immer wieder Tische und Stühle ins Freie gestellt. Wir hoffen, dass die Leerstände im Gebäude gegenüber bald beseitigt werden und nicht wieder einem Angebot von Spielautomaten Platz machen. Toll wäre es, wenn wieder wie früher ein Bahnhofskiosk eröffnen würde, wo die Menschen auf dem Weg zum Zug noch eine Zeitung kaufen könnten“, schildert Anneli Baumann. Die Vertreter der Stadt Sachsenheim haben die Gebäude in der Bahnhofstraße 7 und 7/1 im Dezember 2006 von der Deutschen Bahn AG erworben. „Im Haus in der Bahnhofstraße 7 ist das Obergeschoss vermietet, im Untergeschoss befindet sich der Tender und einige Räume der Deutschen Bahn. Das Mietverhältnis für den einstigen Kiosk in der Bahnhofstraße 7/1 endete am 31. Dezember 2017. Jetzt stehen die Räume leer“, erklärt Nicole Raichle, Pressesprecherin der Stadt Sachsenheim.

Die Stadt möchte an diesem markanten Punkt im Stadtbild ein passendes Konzept für eine attraktive Nutzung erarbeiten. „Wenn dieses Konzept steht, wollen wir damit an die Öffentlichkeit gehen, um entsprechende Interessenten zu finden“, sagt Raichle. Dass es am Bahnhof in Sachsenheim mittlerweile etwas besser aussieht, ist auch den Mitglieder der Initiative „Saubere Stadt Sachsenheim“ um Peter Schreiber zu verdanken, die immer wieder Graffitis überpinseln, um den Bahnhofsbereich ansehnlicher zu gestalten. Anneli Baumann von Ibisa jedenfalls wünscht sich, dass sich in Zukunft noch mehr tut. „Wir sind für neue, kreative Ideen immer offen“, stellt Baumann klar.