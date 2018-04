Buch Der Bärlauch in der Literatur

Sersheim / rom

„Bärlauch – Der kleine attraktive Stinker“, lautet der humorvolle Titel eines 64 Seiten starken Buches, das mit zahlreichen Abbildungen versehen ist. Doch es handelt sich nicht um eine trockene floristische Abhandlung. Der Autor Bernd Bramm hat einen anderen Ansatz gewählt, um das besagte Zwiebelgewächs der geneigten Leserschaft näherzubringen.

Schmackhaft machen im Wortsinne will Bramm den Bärlauch seinen Lesern nicht unbedingt. Die kulinarische Aufarbeitung des Themas überlässt er anderen. „Das Kochen mit Bärlauch ist seit etwa den 1990ern ein Trend“, bilanziert der Autor, der in Horr­heim aufgewachsen ist und seit rund 20 Jahren in Sersheim wohnt. Bramm beleuchtet sein Thema lieber aus dem literarischen Blickwinkel, und zwar als Gegenstand der Beschreibung in Romanen, Erzählungen und Märchen.

Große Autoren

Hier werden große Autoren genannt wie Heinrich Heine, Ludwig Tieck oder Theodor Storm, in deren Werken laut Bernd Bramm der Bärlauch als Sujet auftaucht oder angedeutet wird. Besonders der Wald als Ort besonderer lyrischer Empfindsamkeit kommt darin zum Tragen. Aber auch populärere Gattungen wie der Kriminalroman finden Anklang im Bärlauch-Buch. So zitiert Bramm etwa die Autorin Rita Lell mit ihrem 2017 erschienenen Werk „Bärlauch – Ein Kleinstadtkrimi“, in dem in Gläschen gefülltes Bärlauchpesto als mögliches Mordinstrument eine Rolle spielt.

Ein Kapitel im Buch ist sogar ganz der literarischen Gattung der Gedichte gewidmet, die den Bärlauch zum Inhalt haben. So auch eines des Mundartdichters Fritz Schray aus Tuttlingen, das mit den Worten endet: „Für mi fangt’s Früehjohr no erscht a, wenn i an Bärlauch hole ka.“ In einem Kapitel lässt Autor Bramm den Bärlauch sogar selbst zu Wort kommen und ihn in einer erhellenden Selbstbeschreibung zu seiner Beschaffenheit, zu seinen Besonderheiten und seinen gesundheitlichen Vorzügen für den Menschen Stellung nehmen.

Mit dem sorgfältigen Quellen- und Literaturverzeichnis gegen Ende des Buches gibt Bramm seinen Lesern auch das notwendige Rüstzeug für alle, die dem ein oder anderen Aspekt des Themas noch weiter auf den Grund gehen wollen. Sein Buch enthält zudem viele Fotos und Abbildungen verschiedenster Quellen, die der Sersheimer zusammengetragen hat. „Auf das Visuelle lege ich besonderen Wert“, berichtet der studierte Ökonom.

Rund zwei Monate hat er für das Verfassen des Textes gebraucht. Die Recherche und die Arbeit bis zum fertigen Druck dauerte freilich länger.

Info Das Buch „Bärlauch – Der kleine attraktive Stinker“, ISBN: 978-3-95505-058-0, ist im Verlag Regionalkultur erschienen und für 13,90 Euro unter anderem dort erhältlich.

