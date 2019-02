Fasnet Den Fasching ins Kirbachtal gebracht

Die Frauengymnastikgruppe wird auch an diesem Schmotzigen Donnerstag in Häfnerhaslach unterwegs sein. Die Frauen verkleiden sich als „Zigeunerinnen“ und treiben Unfug. © Foto: Ursula Lorch

Von Ifigenia Stogios

Als Barbara Gerlacher nach Häfnerhaslach zog, war sie erstaunt, dass es keine Faschingsveranstaltungen im Flecken gab. „Das war für mich undenkbar, denn ich komme aus der Faschingshochburg Bärenthal, Kreis Tuttlingen.“ So beschloss sie den Häfnerhaslachern die Tradition ihrer Heimatstadt nahezubringen. Anfang der Neunziger organisierte sie ein Sektfrühstück und dann überredete sie rund zehn Frauen mit ihr in Zigeunerkostümen durch die Straßen von Häfnerhaslach zu ziehen. „Alle dachten, ich hätte einen Vogel“, sagt sie und lacht. Das jüngste Mitglied, die 30-jährige Catharina Reimelt, berichtet: „Ich saß damals noch im Kinderwagen.“ Die ältesten Frauen sind mittlerweile 75 Jahre alt. Aus den zehn wurden im Laufe der Zeit 25 Frauen. Sie kennen sich aus der Gymnastikabteilung für Frauen des Turn- und Sportvereins.

Während sie über das ganze Jahr hinweg gemeinsam Sport treiben, erlauben sich die eng befreundeten Frauen zur Faschingszeit so jegliches närrisches Treiben. In Körben und Kinderwagen transportieren sie Äpfel, Klobürsten, Klopapier, Geschirrtücher und noch schrägere Gegenstände wie etwa Blumen aus String-Tangas. Sie halten Autos an und versuchen, alles Mögliche aus ihrem „Sortiment“ loszuwerden. Früher verkauften sie 500 selbstgebackene Berliner an einem Tag. „Heutzutage sind Autofahrer nicht mehr so offen, da muss man aufpassen“, berichtet Gerlacher.

Verärgerter Busfahrer

Wenn die Frauengruppe Autos anhält, kommt es zur einer gewissen Verkehrsbehinderung. Damit kommen nicht alle klar. Aus Sicherheitsgründen ist die Polizei auch vor Ort. Ursula Lorch, die ebenfalls der Gruppe angehört, erinnert sich „an ein Jahr mit ganz viel Schnee.“ Dadurch, dass die Gruppe ihre Faxen machte, musste ein Busfahrer länger warten bis er weiterfahren durfte. „Der Mann war bitterböse auf uns“, berichtet sie.

Doch nicht nur die Vorbeifahrenden müssen am Schmotzigen Donnerstag mit den Frauen rechnen, sondern auch der Bürgermeister. Den besucht die Narrengruppe im Rathaus. „Erst loben wir ihn und dann tadeln wir ihn“, erzählt Gerlacher. Besonders gern habe an diesem Faschingsbrauch der ehemalige Bürgermeister und Vorgänger von Horst Fiedler, Andreas Stein, mitgemacht, fährt sie fort. „Wir hatten ihm eine Kappe aufgesetzt. Er hat sich sogar von uns mit einem Wägele durch den Ort fahren lassen.“

Von 13.30 Uhr an sind die Fasnetsweiber an jedem Schmotzigen Donnerstag unterwegs, bis in die Nacht hinein. Anschließend folgte früher der „bunte Abend“ im Gasthaus. Dort hielten sie lustige Vorträge, tanzten und sangen. Es fanden auch Wettbewerbe statt. „Die Ideen habe ich mir aus meiner Heimat geholt“, verrät Gerlacher. Ein Mal hatten die Frauen eine Wette mit dem Bürgermeister abgeschlossen. Er sollte nach 70-Jährigen suchen, die bereit wären „Man müsste nochmal 20 sein“ zu singen. Das brachte er nicht fertig. Die Frauen hatten aber bereits Senioren in Aussicht. Die kamen dann und brüllten das Lied“, erzählt Gerlacher.

2002 verkleideten sich die Frauen auch noch als Hexen und stemmten einen Hexenball. Der fand zwei Wochen vor dem Schmotzigen Donnerstag statt. Anfangs kam er sehr gut an. Die Hexen gewannen bei einem Fotowettbewerb und hatten einen Fernsehauftritt. Seit drei Jahren ist jedoch der Hexenball „ausgestorben“. „Die Jungen wollten nicht mehr“, bedauert Gerlacher. Was allerdings noch weiterhin ausgelebt wird, ist die Verleihung besonderer Orden. Die bastelt Martina Schantel. Jeder, der aktiv mitmacht, erhält einen. „Trag ihn mit Würde“, heißt es dann. Die Orden sind aus Holz und stellen einen Maikäfer, eine Hexe oder auch einen Mund dar. Das Motiv ist jedes Mal ein neues.

Obwohl die „Zigeunerinnen“ nicht mit Nachwuchs rechnen, der die Tradition weiterführt, lassen sie sich nicht unterkriegen. „Wir machen weiter, sei es auch mit dem Rollator“, sagt Gerlacher. Ihr Ziel, das Brauchtum ihrer Heimat in ihrem Wohnort auszuleben, hat sie erreicht. Und wer weiß, „irgendwann in 100 Jahren ist möglicherweise über uns in einer Chronik zu lesen.“