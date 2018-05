Sachsenheim Dem TSV gelingt Sponsoring-Coup

Sachsenheim / Mathias Schmid

Nicht nur bei den Fußballern des TSV Kleinsachsenheim, die mit den Sportfreunden Großsachsenheim als SMG Sachsenheim die Kreisliga B7 dominieren, läuft es gerade. Denn unabhängig vom Aufstieg reiht sich der Gesamtverein im Sommer in die Riege der Vereine mit gesponsertem Stadionnamen ein. Neben der Allianz-Arena (Bayern München) und der Mercedes-Benz-Arena des VfB Stuttgart wird es dann auch das Nissan-Schmidt-Stadion geben. Die Verantwortlichen sind stolz auf ihren Coup, der auch Geld in die Kassen spült.

Einen großen Anteil am Erfolg hat Matthias Eigel, der in Bietigheim-Bissingen die Handwerk-Werbeagentur Kaleidoskop führt. „Wir kamen ins Gespräch, dass wir professioneller auftreten müssen“, berichtet der Vereinsvorsitzende Reiner Thaller. In einer fünfköpfigen Arbeitsgruppe entstand ein Marketing-Konzept, wie man es sonst eher von Vereinen gewohnt ist, die sich in sportlich höherklassigen Gefilden bewegen. Mit dem Konzept, das verschiedene Möglichkeiten des Sponsoring vorsieht, zieht Marketing-Experte Eigel nun von Firma zu Firma und sucht mit den potenziellen Geldgebern das Passende heraus: zum Beispiel Trikot- oder verschiedene Formen von Bannerwerbung.

Im Sommer geht es los

So kam er auch zum Nissan-Händler Jens Schmidt ins Großsachsenheimer Gewerbegebiet Holderbüschle. „Der hat den Katalog aufgeschlagen und gesagt: Das will ich“, berichtet Reiner Thaller – selbst noch immer überrascht, dass das Premiumpaket aus dem Sponsoringkonzept so schnell verkauft war. „Das war natürlich das Schwierigste von allen. Aber wir dachten: Warum sollen wir nicht auch mal ein bisschen spinnen.“ Es hat sich ausgezahlt: Ab Sommer wird über den Eingängen der Spielstätte der neue Name prangen.

„Das ist in den Bereichen, in denen wir uns bewegen schon etwas Außergewöhnliches“, weiß der Vereinsboss. Für die Werbefläche erhält der TSV nach BZ-Informationen einen höheren vierstelligen Betrag jährlich. Die Partnerschaft ist zunächst auf fünf Jahre angelegt. Im Gegenzug wird der TSV sich in nicht näher definiertem Umfang an Aktionen des Autohauses beteiligen.

Die Einnahmen aus dem Kleinsachsenheimer Coup laufen so Thaller in den Sportbetrieb – nicht für ein bestimmtes Projekt oder eine Abteilung, sondern „rein zur Unterstützung“ und „um das Sportangebot möglicherweise zu erweitern.“ Denn über die Mitgliedsbeiträge kann auch der TSV sich nicht mehr finanzieren. „Sponsoring ist enorm wichtig geworden für uns. Deshalb haben wir uns vorgenommen, das deutlich zu intensivieren“, sagt der Vorsitzende. Und zwar nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. „In der Vergangenheit war das kein Sponsoring im eigentlichen Sinne“, sagt Vereinsboss Thaller über bisherige Verträge. „Bis auf das Banner oder das Schild, das bei uns auf dem Sportplatz hing, haben wir ja nichts geleistet. Aber eigentlich sollte das ja ein Geben und Nehmen sein.“

Info Der TSV Kleinsachsenheim hat derzeit rund 1000 Mitglieder, die in den vier Sparten Fußball, Tischtennis, Turnen und Volleyball aktiv sind.