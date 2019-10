Die Bauvoranfrage, die kürzlich im Technischen Ausschuss behandelt wurde, hört sich zunächst recht harmlos an: „Neubau eines Weiderinderstalles und Legehennenstalls mit Freilandauslauf“ auf der Gemarkung Ochsenbach. Zudem gehört das Grundstück bereits dem antragstellenden Landwirt Erich Weiberle vom nahe gelegenen Kirbachhof. Vor allem aber weil dort auch eine Güllegrube entstehen soll, regt sich Widerstand – nicht zuletzt wegen des nahe gelegenen Kibannele. Die fast vergessene Statue ohne Arme ist seit dem Bürgermeisterwahlkampf wieder in aller Munde.

Auch die Stadtverwaltung sieht den Standort als „nicht ganz unkritisch“. Denn: „Er liegt im Landschaftsschutzgebiet und FFH-Gebiet.“ Und: „Zumindest der Güllebehälter und möglicherweise auch die Vorgrube liegen zudem im Überschwemmungsgebiet.“ Sie empfahl aber dennoch die Zustimmung und verwies bei der Prüfung der Zulässigkeit auf die übergeordneten „Fachbehörden“. Ob die Entscheidungsgewalt im Zweifel nicht ohnehin beim Landratsamt liegt, ist offen.

Das Gremium jedenfalls folgte nicht, lehnte den Antrag fast einhellig ab – und gab dem Landwirt Hausaufgaben mit. Alle betonten aber, das Vorhaben grundsätzlich nicht infragezustellen. „Wir sehen alternative Möglichkeiten, die der Antragsteller noch in Erwägung ziehen sollte“, sagte beispielsweise Siegfried Jauß, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler auf BZ-Nachfrage mit Blick auf die rund 20 Meter messende Güllegrube. Dass hier sensibles Vorgehen gefragt sei, zeigten auch die anhaltenden Diskussionen um den Standort für ein neues Kirbachtal-Feuerwehrhaus (die BZ berichtete).

Ähnlich sieht es CDU-Fraktionschef Lars Weydt: „Was wenn der Behälter überläuft?“ Das würde dem Kibannele bestimmt nicht schmecken. Deshalb soll auf jeden Fall der Güllebehälter weiter weg von der Statue samt Ovalsee, Kirbach sowie von der Talaue. Die CDU will außerdem grundsätzlich mehr Informationen zum Vorhaben, zum Beispiel die Anzahl der Rinder. Thomas Wörner (GLS) gefiel der Vorschlag von Ralf Nägele (FW), selbst Landwirt, den Behälter an etwas höherer Stelle nahe des Schlachthauses des Betriebs in Richtung Häfnerhaslach zu bauen.

Weniger Bedenken hatte Karl Willig (FDP), ebenfalls Landwirt. Hofladen und Betrieb müssten „weiterentwickelt werden, um überleben zu können und zukunftsfähig zu bleiben“. Für ihn ist klar: „Er kann nur da bauen, wo er einen eigenen Grund hat.“ Genau das könnte das Problem an einem anderen Standort sein, dass der Landwirt dort Grund erwerben müsste.

Seit der Sitzung des Technischen Ausschusses gab es Gespräche zwischen Landwirt und Fraktionen. Erich Weiberle glaubt: „Wir finden schon eine Lösung. Es ist mehr eine Gestaltungsfrage.“ Als Begründung nennt er neben einer Erweiterung seines Hühnerbetriebs „neue Vorschriften“ für organischen Dünger sowie für Kälberhaltung. „Wir brauchen einfach mehr Platz.“ Am Kirbachhof selbst habe er „keine Möglichkeiten, zu erweitern“.

Genau das fordert aber zum Beispiel Gert-Wilhelm Bechtle von der SPD: „Es ist einfach ein Grundsatz, dass wenn man die Landschaft nicht zersiedeln will, neue Flächen ans Gehöft ansiedeln sollte.“ Auch wegen der Nähe zum Kirbach nennt er das Vorhaben „eine ganz heikle Geschichte“.