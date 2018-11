Sagen im Kreis Das Klopferle: Weinlieferant oder Feuerteufel?

Sachsenheim / Michaela Glemser

Die einen sagen, er habe die leeren Fässer im Keller des Wasserschlosses immer mit Wein gefüllt, die anderen behaupten, er sei für den großen Brand des Sachsenheimer Wahrzeichens im Jahr 1542 verantwortlich. Es gibt unterschiedliche Fassungen der Sage vom Schlossgeist „Klopferle“, der bereits 1575 erstmals in der sogenannten „Zimmerschen Chronik“ erwähnt wurde.

Die Grafen Wilhelm Wernher und Froben Christoph von Zimmern erzählten damals noch von einem Entenwick. Er sei ein verstoßener Engel aus dem Himmel gewesen, der auf Gnade hoffe, willig zahlreiche Dienste im Schloss verrichtete und die Menschen unterhielt. Der Entenwick meinte es gut mit den Herren von Sachsenheim. Dennoch war er den Menschen nicht geheuer. Beim Versuch ihn zu verbannen, prophezeite der Geist den Niedergang des Hauses und des Geschlechts Sachsenheim. Tatsächlich brannte kurz danach das Schloss bis auf den Grund nieder und das Geschlecht der Herren von Sachsenheim starb aus.

„Ob dafür tatsächlich das Klopferle verantwortlich war oder eine unvorsichtige Magd ein Feuer nicht löschte, ist fraglich. Die meisten Erzählungen berichten von Klopferle als einem guten Schlossgeist“, sagt Hermann Albrecht vom Verein für Heimatgeschichte in Sachsenheim.

1793 wiederum erschien die Sage in abgewandelter Form im Roman „Wolf von Blankenhorn und Kunigunde von Sachsenheim“, herausgegeben unter dem Pseudonym Agathon. Darin ist vom Schlossgeist „Klopferle“ die Rede, weil er immer mit den Fingern an die leeren Fässer klopfte, um sie wieder zu füllen. Als Kunigunde den Ritter Wolf heiratete und dieser in Saus und Braus im Schloss lebte, war der kleine Geist darüber sehr ungehalten. Er warnte die Herrin noch vor der Hochzeit mit einer Schrift an der Wand: „Wehe! Wehe! Wehe! Nach drei Jahren, drei Tagen, drei Stunden!“ Der in Geldnot geratene Ritter verlangte später die Hilfe vom Klopferle. Doch er verweigerte. Von Blankenhorn wollte den Geist vertreiben, doch plötzlich schlug ein Blitz ein und das Klopferle erschien. Ein Feuer brach aus, brannte das Schloss nieder und Wolf sowie Kunigunde starben, genau drei Jahre, drei Tage und drei Stunden nach ihrer Hochzeit.

Ähnlich erzählt die Sage auch Rudolf Magenau in seinem Gedicht über das Klopferle aus dem Jahr 1825. In beiden Geschichten wird die Figur des Schlossgeists so beschrieben, wie er als Steinstatur am Eingang zum inneren Schlosshof heute noch zu sehen ist. Im Laufe der Zeit scheint sich das Klopferle zu einem liebenswerten Geist entwickelt zu haben, denn als der Volkskundler Professor Ernst Meier um 1850 die Sage aufschrieb, war aus dem einstigen Entenwick ein Schlossgeist geworden, der durch Klopfen auf sich aufmerksam machte, im Schloss seine Possen trieb und sich an hohen Festtagen zu den Menschen setzte.

Der Geist soll ein früherer Bewohner des Schlosses gewesen sein, erzählte Ernst Meier. „Auch in der Vaihinger Oberamtsbeschreibung von 1856 erschien die Sage vom Hausgeist Klopferle, der im Wasserschloss das Vieh nachts umband, die Kirchweihkuchen durcheinander brachte und denjenigen schlug, der ihm befehlen wollte“, erläutert Albrecht. Am Ende der Sage heißt es: „Einstmals, trotz seiner Warnung beschworen, habe er das Schloss abgebrannt, worauf das Geschlecht ausgestorben sei“.

Info Noch heute ist das Klopferle nicht nur beim Wasserschloss allgegenwärtig. Jedes Jahr wird am Ende der Sommerferien beim „Klopferlestag“ ein großes Kinderfest gefeiert. Und auch die Mitglieder des Skatclubs „Klopferle“ in Sachsenheim haben sich nach dem Schlossgeist benannt.