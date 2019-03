Sachsenheim Das Dorf kämpft weiter für sein Jagdhäusle

Von Mathias Schmid

Im Winter, wenn die Natur noch wenig grün ist, kann man das Jagdhäusle auf Häfnerhaslacher Gemarkung von der Straße aus sogar sehen. Doch das Gebäude nahe des Waldrands, auf halber Strecke zwischen Ortsausgang und Kanzelbuche, ist nach wie vor nicht nutzbar. Sehr zum Ärger der Dorfbewohner und nicht zuletzt auch der Vereine. Denn die hatten hier in der Vergangenheit die eine oder andere gesellige Stunde. Seit aber 2017 ein Baum auf das Haus gefallen ist, der einen Teil des Dachs einschlug, ist es damit vorbei. Laut Stadtverwaltung ist kein Geld für die Sanierung da. Ortsvorsteher Holger Springer will sich damit nicht abfinden.

5000 bis 8000 Euro Kosten stehen im Raum. Im Juli 2017 hatte der Häfnerhaslacher Ortschaftsrat erstmals beschlossen, das Gebäude renovieren zu wollen. Für den Haushaltsplan 2018 hatte die Stadt das Ansinnen abgelehnt, ebenso für 2019. Bei der gemeinsamen Sitzung von Ortschafts- und Bezirksbeiräten im Januar gab es folgende Begründung: „Nachdem das Gebäude weder eine Funktion, noch eine kulturhistorische Bedeutung besitzt, kann aufgrund anderer Prioritäten eine Reparatur nicht befürwortet werden. Daher ist über einen Rückbau nachzudenken.“ Eine Hintertür bleibt jedoch offen: „Bei einer Instandsetzung auf ehrenamtlicher Basis könnte darüber nachgedacht werden, ob sich die Stadt mit einem Materialkostenzuschuss beteiligt.“

Genau das ist auch der Hoffnungsschimmer für Holger Springer: „Wir wären bereit, uns wieder selber einzubringen.“ Er würde das Projekt auch selbst betreuen. Große Bereitschaft von den örtlichen Vereinen, beim Wiederaufbau mitzuhelfen, gebe es ebenfalls schon genügend. Und weiter: „Ich wünsche mir, dass es ein Gespräch gibt, in dem abgestimmt wird, wie man das Ganze angehen kann.“

Er selbst hat schon relativ ausgereifte Vorstellungen, wie das ablaufen könnte: „Wenn die Vereine helfen, müsste auch gewährleistet sein, dass jeder ein mal im Jahr die Hütte nutzen darf. Klar sei auch: „Uns darf es nichts kosten. Ich denke, da braucht es auch keinen Haushaltsansatz, das ist im Rahmen der Unterhaltung von Gebäuden drin.“

In Richtung der Stadt betont Springer: „Für uns hat das Jagdhäusle eine Bedeutung, wir würden es gerne wieder nutzen können.“ Mit „wir“ meint er vor allem Häfnerhaslacher Vereine und Institutionen. „Regelmäßiger Nutzer war die Feuerwehr, die sind einmal im Jahr gewandert und haben dort ihren Abschluss gemacht.“ Auch der Albverein, dem Springer angehört, ist schon mit Kindern und dem Jagdpächter auf Entdeckungsreise durch den Wald unterwegs gewesen und hat sich am Ende im Jagdhäusle aufgewärmt. Die Stadtverwaltung hat das Jagdhäusle in der Vergangenheit ebenfalls für Veranstaltungen genutzt.

Dass man mittlerweile mit anpacken müsse, um Dinge wie das Jagdhäusle am Laufen zu halten, sei Springer klar. „Das kennen wir ja von der Aussegnungshalle und der Häfnerhalle.“ Für ihn sei das in Ordnung. Er merkt aber auch etwas provokant an: „Bei der Sanierung des Wasserschlosses könnte man doch auch mal die Bürger beteiligen. So macht man es in den Ortsteilen. Aber in der Hauptstadt wird immer alles so gemacht.“

Bereits bei der Sitzung der Ortschafts- und Bezirksbeiräte im Januar hatte Springer Bürgermeister Horst Fiedler beschuldigt, dass ihn die Liegenschaften der einzelnen Ortsteile wenig interessieren würden. Diese Kritik erneuerte er nun noch einmal, verbunden mit der Hoffnung, „dass sich das unter dem neuen Bürgermeister (Holger Albrich, die Red.) ändert“. Fiedler selbst widerspricht: „Mir sind alle Stadtteile gleich wichtig.“