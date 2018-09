Wein Carolin Klöckner steht in Endrunde

Gündelbach / mib

Mit viel Charme, Schlagfertigkeit und vor allem auch Fachwissen hat Carolin Klöckner am Samstagnachmittag den Sprung ins Finale zur Wahl der Deutschen Weinkönigin am kommenden Freitagabend geschafft. Die Württembergische Weinkönigin aus Gündelbach wurde von der Jury unter den zwölf Kandidatinnen der 13 Anbaugebiete – die Weinkönigin aus der Ahr trat aus persönlichen Gründen nicht an – zu einer der sechs Teilnehmerinnen der Endrunde gewählt.

45 Sekunden Zeit

Bei ihrem Auftritt musste auch Carolin Klöckner jeweils in 45 Sekunden Fragen beantworten. Etwa, ob das Amt der Weinkönigin noch zeitgemäß ist. Oder was Pivis sind. Da eine Weinkönigin sich auch international repräsentieren muss, gehörte zu den Aufgaben außerdem, Fragen zum deutschen Wein auf Englisch zu beantworten – ein Heimspiel für Klöckner, die als Kind einige Jahre in den USA gelebt hat. „It is an easy drinking wine“, erklärte sie souverän die Frage, was ein Müller-Thurgau ist.

„Es war ein toller Abend“, zeigte sie sich nach der Rückkehr nach Gündelbach noch immer begeistert. „Wir sind so ein toller Jahrgang“, so die 23-Jährige über das Verhältnis unter den Weinhoheiten. Alle verstünden sich bestens, das Gewinnen stehe daher nicht an erster Stelle.

Sie habe zwar Lampenfieber gehabt, gesteht Klöckner. Vor allem, weil sie bei den Fachfragen keine Fehler machen wollen. Aber die Anfeuerung durch die mitgereisten Fans aus Gündelbach hätten ihr den Rücken gestärkt. Mit ihrem Auftritt sei sie daher ganz zufrieden gewesen.

Für das Finale habe sie sich vorgenommen, noch einmal mit derselben Einstellung ins Rennen zu gehen: „Spaß haben, das Beste geben und schauen, was dabei rauskommt.“ Zunächst müsse sie sich aber erst noch ein Kleid fürs Finale besorgen.