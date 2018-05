BZ-Stammtisch BZ-Stammtisch kommt nach Sersheim

Von Mathias Schmid und Michaela Glemser

Der neu eingeführte BZ-Stammtisch steuert seine zweite Station an: Am kommenden Dienstag, 5. Juni, 19.30 Uhr, lädt die Zeitung alle Sersheimer ins Restaurant Metterblick in der Gemeinde ein. Gemeinsam mit BZ-Chefredakteur Andreas Lukesch, BZ-Redakteur Mathias Schmid und BZ-Mitarbeiterin Michaela Glemser sind die Bürger dazu eingeladen, über die Themen, die sie bewegen, zu diskutieren.

Im vergangenen Jahr feierte die Gemeinde Sersheim ihr 1225-jähriges Bestehen mit viel Glanz und Gloria. Alle gemeinsam stellten ein Festprogramm auf die Beine, wie es für eine solch kleine Kommune nicht selbstverständlich ist. Vereine, Stadt und andere Institutionen zogen an einem Strang und schafften es, viele Menschen zu den Veranstaltungen zu lotsen.

Auch sonst scheint in der Kirbachtalgemeinde viel zu funktionieren, die Sersheimer zeigen sich mit vielen Dingen vor Ort zufrieden. Bürgermeister Scholz regelt die Dinge in seiner natürlichen Gelassenheit, alles nimmt seinen Lauf. Doch auch auf Sersheim warten in den kommenden Jahren Veränderungen, die das Stadtbild und das Zusammenleben prägen werden.

Einiges tun wird sich auf jeden Fall beim Thema Stadtentwicklung. „Das Gesicht der Gemeinde wird sich in den kommenden Jahren deutlich verändern“, hat Bürgermeister Jürgen Scholz bereits angekündigt. Neben dem alten Feuerwehrareal, auf dem zahlreiche neue Wohneinheiten entstehen sollen wartet beispielsweise auch der Bereich des Sersheimer Markts auf seine Umgestaltung (die BZ berichtete). Ebenso stehen einige ortsprägende private Bauvorhaben an. Dass für die entstehenden Wohnungen Interessenten gefunden werden, steht außer Frage, denn auch hier ist der Wohnungsdruck der Region zu spüren – zumal Sersheim einen direkten Bahnanschluss bieten kann.

Notfallpraxis geschlossen

Dennoch geht auch hier der Strukturwandel nicht spurlos vorbei. Eine Nahversorgung im Ort ist nach wie vor vorhanden, an anderen Stellen mussten die Sersheimer aber zuletzt Abstriche hinnehmen. Zum Jahresende 2017 wurde beispielsweise die Außenstelle der Bietigheimer Notfallpraxis endgültig geschlossen. Sehr zum Ärger einiger Bewohner – auch aus dem Umland – und des Sersheimer Bürgermeisters. „Für uns war das der nächste Weg, wenn über die Feiertage etwas war“, sagte eine Sachsenheimerin damals der BZ. Zudem sei ihr Eindruck, dass es in Bietigheim längere Wartezeiten gebe. Und: „In Sersheim hat sich der Arzt viel Zeit genommen.“ Scholz ergänzte: „Das kommt dabei heraus, wenn eine Gesundheitsreform schlecht gemacht wird.“ Er befürchtet auch Einbußen für die örtliche Apotheke. Bei hausärztlichen Notfällen bleibt nun der Weg nach Ludwigsburg, Bietigheim oder Mühlacker.

Eine Verbesserung, die sich zwar viele Sersheimer wünschen, aber zumindest in absehbarer Zeit nicht kommen wird, ist der Anschluss an die S-Bahn-Linie 5 im Zuge einer Verlängerung nach Vaihingen. Denn die Region hat andere Pläne, die für Sersheim keine Verbesserung bringen: Ab Juni 2019 soll der neue Metropolexpress von Pforzheim nach Bietigheim rollen. Für die täglichen Berufspendler in Richtung Stuttgart, die hinterhalb von Bietigheim wohnen, heißt das: Es wird auch in Zukunft keine Direktverbindung zu den Haltestellen der S-Bahn vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof geben.

Doch sicher treiben auch noch andere Themen die Sersheimer um: Kinderbetreuung, Verkehr, Flüchtlingsunterbringung? Die BZ freut sich auf anregende Diskussionen.

Info Der BZ-Stammtisch in Sersheim findet am Dienstag, 5. Juni, 19.30 Uhr, im Nebenraum des Restaurants Metterblick, Horrheimer Straße 42, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.