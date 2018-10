ÖPNV BUND kritisiert Stadtbahn-Einigung – Stadt widerspricht

Markgröningen / Mathias Schmid

Der BUND Markgröningen äußert „grundlegende Bedenken“ hinsichtlich der Stadtbahn-Einigung zwischen Land und Kreis. Im Verkehrsministerium war vergangene Woche der Ausbau eines Stadtbahnsystems in Ludwigsburg beschlossen worden (die BZ berichtete). Dieser sieht auch die Nutzung der Trasse zwischen Ludwigsburg und Markgröningen als Stadtbahnstrecke vor. Der BUND spricht von einem „faulen Kompromiss, der den Interessen Markgröningens keineswegs gerecht wird“. Markgröningens Bürgermeister Rudolf Kürner sieht dagegen im Vorlaufbetrieb mittels eines Stadtbahnsystems den „entscheidenden Vorteil, dass er alle Entwicklungsmöglichkeiten bietet“.

Die beteiligten Kommunen Ludwigsburg, Kornwestheim, Remseck, Markgröningen, Schwieberdingen und Möglingen hatten sich darauf geeinigt, die Reaktivierung der Bahnstrecke Ludwigsburg – Markgröningen auf Basis eines Stadtbahn-Vorlaufbetriebs so schnell wie möglich umzusetzen. Ein weiteres paralleles System auf der Markgröninger Bahn soll nicht weiterverfolgt werden. Dieser Stadtbahn-Vorlaufbetrieb soll später in das Niederflur-Stadtbahnnetz übergehen.

Neue Planung nötig?

Der BUND favorisiert für den Vorlaufbetrieb eine Reaktivierung nach dem Eisenbahngesetz, weil diese schneller verwirklicht werden kann. Später soll dann eine Stadtbahn folgen. „In Anbetracht der Umweltbelastung und der Verkehrsüberlastung im Großraum Stuttgart können wir kaum fassen, dass ausgerechnet das grün geführte Verkehrsministerium die Reaktivierung der weit und breit wirtschaftlichsten Nebenstrecke auf die lange Bank schieben will“, klagen die Aktivisten an.

Die Naturschützer befürchten, dass nun neu geplant werden muss. Für die Stadtbahn hingegen stünde die Stadt Ludwigsburg „kurz vor der Antragsreife“. Die extra eingestellten Planer hätten jüngst bereits einen wirtschaftlich attraktiven Bahnbetrieb prognostiziert – und das „bei vergleichsweise geringen Investitionskosten von 32 Millionen Euro“ Der Verband Region Stuttgart prognostizierte jüngst eine Nachfrage von rund 6800 Personenfahrten pro Tag „Jetzt von der Reaktivierung abzurücken, bedeutet, diese Vorarbeiten weitgehend in die Tonne zu treten“, ärgert sich der BUND. Auch hier widerspricht Kürner. Die bisher gewonnenen Erkenntnisse „fließen voll in die weiteren Überlegungen ein“. Der zeitliche Vorteil der BUND-Variante betrage „nur ein bis zweieinhalb Jahre“. Der Rathauschef nimmt „diese zeitliche Verzögerung zugunsten der Vorteile und Entwicklungsmöglichkeiten der Niederflurbahn in Kauf“.

Nachteile für die Markgröninger Pendler befürchtet der BUND ebenfalls: Unter anderem könnten längere Fahrzeiten nach Ludwigsburg und längere Umstiegszeiten am dortigen Bahnhof entstehen sowie Direktverbindungen wie zu Daimler nach Esslingen unter den Tisch fallen. Kürner ist das zu kurz gedacht. Mit der jetzigen Planung könne später eine „Weiterführung bis zum Festplatz, oder aber die Entwicklung nach Süden mit Anbindung des Bildungszentrums, des geplanten Neubaugebiets Ziegelei und Weiterführung zum Bosch in Schwieberdingen“. Auch könnten in Zukunft Sonderfahrten, zum Beispiel beim Schäferlauf von Ludwigsburg aus stattfinden.

Dem aktuellen Beschluss stehen nach Auffassung des BUND aber auch zahlreiche rechtliche Hürden im Weg: Grundsätzlich sieht die Ortsgruppe durch die neuen Pläne eine „Entwidmung der Bahnstrecke, da sie künftig nur gemäß Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab) genutzt werden soll. Der BUND verweist auch auf mögliche Einsprüche diesbezüglich. Zudem wird befürchtet, dass die in Aussicht gestellte Einbindung eines Halts für Wüstenrot & Württembergische bei Kornwestheim jetzt Geschichte ist.

Der Ortsverband spricht von einer „Überrumpelungstaktik“ und sieht im von Landrat und Bürgermeistern unterzeichnete Papier lediglich eine „Willensbekundung und keine Entscheidungsgrundlage für die betroffenen Gemeinderäte“. Es fehle unter anderem eine konkrete Planung, so der BUND in einer Mitteilung.