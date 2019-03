Eichwald Breuninger bekommt den Vorrang

Von Mathias Schmid

Widerstand aus Sersheim, knappe Zustimmung in Oberriexingen. Über den Wunsch auf eine 4,7 Hektar große Optionsfläche zur Erweiterung seines Warendienstleistungszentrums im südlichen Teil des Gewerbeparks Eichwald wurde nicht lautlos entschieden. Doch nachdem die anteilmäßig größte Kommune des Zweckverbands Sachsenheim am Donnerstag im Gemeinderat ihre Zustimmung erteilt hat, ist die Entscheidung, die im März in der Versammlung des Zweckverbands gefällt wird, klar (siehe Infobox). Auch wenn der Gemeinderat Bietigheim-Bissingen erst kommende Woche zum Thema tagt.

Mehrheit für Optionierung

Eine deutliche Mehrheit votierte für die Optionierung der Fläche in Richtung L1141 nach Oberriexingen für fünf Jahre. Die GLS-Fraktion war dagegen, Ralf Nägele (Freie Wähler) enthielt sich. Die gewünschte Fläche ist noch landwirtschaftliches Areal und müsste erst entwickelt werden. Die Verbandsverwaltung beurteilt das Ansinnen von Breuninger positiv. Man habe auch in der Vergangenheit Unternehmen Optionsflächen eingeräumt. „Nun kommt Breuninger und wir sollten ebenso verfahren“, meinte Sachsenheims Bürgermeister und Verbandschef Horst Fiedler.

„Breuninger hat sich auch deshalb im Eichwald angesiedelt, weil er am bisherigen Standort keine Entwicklungsperspektive gesehen hat“, gab CDU-Fraktionschef Lars Weydt zu bedenken, „ich sehe im Zuge einer verlässlichen Wirtschaftspolitik nur die Möglichkeit, zuzustimmen.“ Siegfried Jauss, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler ergänzte: „Ich verstehe die Bedenken aus Sersheim, aber an diesem Punkt sind sie nicht angebracht.“ Das Sersheimer Gremium hatte auf Antrag der Sersheimer Wählergemeinschaft-SPD entschieden, Breuninger zu signalisieren, dass der Optionswunsch gehört worden sei, hatte aber erst „zu gegebener Zeit“ darüber sprechen zu wollen. Der Sersheimer Meinung, dass über das Thema die Ende Mai neu zu wählenden Gemeinderäte unter dem ab Mai neuen Sachsenheimer Bürgermeister und Verbandschef Holger Albrich entscheiden sollen, folgte die Grüne Liste Sachsenheim (GLS). „Wenn in den kommenden Jahren Anfragen kommen, sind wir gesperrt“, verwies GLS-Mitglied Thomas Wörner im Gemeinderat, „wenn Breuninger die Fläche haben will, sollen sie gleich bezahlen. Oder wir lassen es offen.“ Dafür hatte SPD-Fraktionschefin Helga Niehues wenig übrig: „Dass wir auf etwas warten sollen, was vielleicht gar nicht kommt, kann ich nicht nachvollziehen“, meinte sie mit Blick auf potenziell andere Interessenten für die Fläche. Die gibt es laut Fiedler nur bedingt. Auf Nachfrage Wörners erklärte er: „In den vergangenen Monaten gab es keine Nachfrage in dieser Größenordnung.“

Breuninger hat im Eichwald bereits knapp zehn Hektar Fläche gekauft. Dort entsteht das Warendienstleistungszentrum, zunächst auf 55 000, in einem zweiten Schritt auf 75 000 Quadratmetern – alles auf zwei Etagen. Bis zu 700 Arbeitsplätze soll es geben. Die Inbetriebnahme soll 2020 beginnen. Im Schreiben vom 19. Januar an den Zweckverband erklärt das Unternehmen: Man werde „in den nächsten zwei Jahren sicher mit den Planungen für den zweiten Bauabschnitt auf dem bereits gekauften Grundstück beginnen.“ Um die zusätzliche Optionsfläche bitte das Unternehmen, „um der Verantwortung für die bei uns beschäftigten Menschen bestmöglich gerecht zu werden“. Dirk Reiber von der Sachsenheimer SPD-Fraktion überzeugte das: „Breuninger fragt nicht scherzhaft irgendwo an. Die haben konkrete Planungen.“ Die Antwort hat Breuninger nun, auch wenn die offizielle Bestätigung der Verbandsversammlung noch aussteht. Über den Kaufpreis wird erst bei einem Vertragsabschluss entschieden. Der Gewerbepark Eichwald ist damit mit einer Fläche von rund 85 Hektar größtenteils verplant.