Ausbau Breitband für Sersheim

Sersheim / bz

Die Telekom baut Ihr Netz in Sersheim aus. Los geht es laut Gemeinde wohl noch vor den Sommerferien. Die sichtbaren Tiefbauarbeiten werden voraussichtlich bis zum Ende des Sommers dauern. Die Anschlüsse könnten im März 2019 buchbar sein. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 100 Mbit pro Sekunde und beim Hochladen auf bis zu 40 Mbit. „Das neue Netz wird so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind“, teilt die Verwaltung auf ihrer Internetseite mit. Dafür wird die Telekom einige Kilometer Glasfaser in Sersheim verlegen und neue Glasfaserverteiler aufstellen. Der Ausbau ist Teil der Telekom-Breitbandoffensive (die BZ berichtete). Bereits in Kürze können sich Kunden online für die neuen Anschlüsse registrieren und erhalten eine Nachricht, sobald diese gebucht werden können. Infos gibt es auch im Fachhandel, zum Beispiel in Vaihingen, Planckstraße 17.

www.telekom.de/schneller