Trachten aus alten Zeiten Brauchtum in alten Trachten

Herkunft der Siebenbürger

Siebenbürgen ist ein historisches und geografisches Gebiet im südlichen Karpatenraum mit einer wechselvollen Geschichte. Heute liegt Siebenbürgen im Zentrum Rumäniens. Die Kreisgruppe Sachsenheim im Verband der Siebenbürger Sachsen besteht seit 1960.

Die Tanzgruppen der Kreisgruppe proben in der Heimatstube, Hohe Straße 22, in Sachsenheim. Die Kinder proben jeden zweiten Dienstag von 17.30 bis 19 Uhr, die Jugendlichen von 18.30 bis 20 Uhr. Die Erwachsenen treffen sich jeden Freitag von 19.30 bis 21.30 Uhr am selben Ort. Willkommen ist jeder, der sich fürs Tanzen interessiert. Die nächste Probe der Kinder- und Jugendtanzgruppe findet kommenden Dienstag statt. ifi