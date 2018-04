Gericht Brandstifter soll lebenslang in Haft

Markgröningen / srü

Vierfacher Mord, versuchter Mord und schwere Brandstiftung mit Todesfolge – dafür lebenslang hinter Gitter und danach vorbehaltlich in die Sicherungsverwahrung. Diesen Antrag stellte am vorletzten Verhandlungstag die Staatsanwältin vor der Stuttgarter Schwurgerichtskammer gegen den Markgröninger Brandstifter, der für den Tod von vier Menschen verantwortlich sei, und folgte der Empfehlung einer Gutachterin.

Der Mann sei zum einen für die am 7. August letzten Jahres gelegte Brandstiftung in der Markgröninger Obdachlosenunterkunft im Gerbergässle voll schuldfähig. Zum andern aber eine Gefahr, da er als Hangtäter in Sachen Brandstiftung eingestuft ist. Der Angeklagte habe heimtückisch und mit gemeingefährlichen Mitteln gehandelt, als er zu später Stunde des 7. August im Aufenthaltsraum der Unterkunft mit dem Feuerzeug eine Decke in Brand steckte. Er habe damit rechnen müssen, dass der Brand Menschen tötet. Die Tat sei für ihn eine Art Ventil aus Frust gewesen. Auf heimtückischer Mord in vier Fällen unter Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit der Opfer, versuchter Mord in fünf Fällen, und besonders schwere Brandstiftung mit Todesfolge, ist der Vorwurf der Staatsanwältin. Dafür gebe es nur eine Strafe: lebenslänglich.

Besonders schwere Schuld

Dazu beantragte die Anklägerin noch die Feststellung einer besonders schweren Schuld, was bedeutet, dass der 68-Jährige auch nach Verbüßung der 15 Jahre, die für Lebenslang die Regel sind, nicht frei kommt. Bei der Brandlegung in Markgröningen stand der Mann noch unter Bewährung, was für die Staatsanwältin als strafverschärfend gilt.

Am Mittwoch hatte die psychiatrische Sachverständige das Wort. Sie stellte fest, dass der 68-Jährige zwar alkoholabhängig ist, jedoch auch alkoholgewöhnt. Der Alkohol spielte bei der Tatausführung hinsichtlich einer möglichen Schuldminderung keine Rolle. Es sind daraus auch keine krankhaften Depressionen feststellbar. Allerdings sei nicht auszuschließen, dass durch den jahrzehntelangen Alkoholkonsum auch ein psychisch-sozialer Schaden aufgetreten sein könnte. Die Gutachterin geht auch davon aus, dass der Angeklagte an einer sehr geringen Frustrationstoleranz leidet und ein dysfunktionales Verhalten an den Tag legte. In der Summe aber bestehe eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er in seiner narzisstischen Art auch wieder Brandstiftungen begehen würde. Im „letzten Wort“ sagte der Angeklagte am Donnerstag nur einen Satz: „Es tut mir alles leid“. Das Urteil wird am Mittwoch nächster Woche gefällt.