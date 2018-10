Schwerpunkt Trauerkultur Blumen zum Trost und zur Erinnerung

Sachsenheim / Michaela Glemser

Ein stiller Gruß zum Geburtstag, liebevolles Gedenken an Weihnachten oder eine Geste der Erinnerung zu Allerheiligen oder Totensonntag: Friedhofsgärtner Otto Currle hat gerade in diesen Tagen und Wochen im Herbst alle Hände voll zu tun.

Vor seinem Geschäft in unmittelbarer Nachbarschaft zum Friedhof in Großsachsenheim stehen geflochtene Körbe und Schalen mit violettem Heidekraut oder Torfmyrte mit weißen Beeren, die mit betenden Engeln oder Tannenzapfen dekoriert sind. „Jetzt zu Allerheiligen oder zum Totensonntag möchten die Angehörigen die Gräber ihrer Verstorbenen natürlich besonders schmücken und wählen einen Pflanzkorb oder -schale, die sie zusätzlich zur Bepflanzung auf das Grab stellen. Die Chrysantheme ist die klassische Allerheiligenpflanze“, erklärt Otto Currle.

Seit 1973 Friedhofsgärtner

Seit 1973 ist der Großsachsenheimer als Friedhofsgärtner tätig, und in dieser Tätigkeit liegt auch der historische Ursprung seines Gärtnerei- und Floristikbetriebs. Inzwischen pflegt er Gräber auf den Friedhöfen im gesamten Stadtgebiet Sachsenheims bis ins Kirbachtal. Viele Menschen schließen noch zu Lebzeiten entsprechende Verträge mit Currle ab, um ihre Angehörigen im Todesfall zu entlasten. „Meist sind es Menschen, bei denen keine Verwandte in der Nähe wohnen, welche die Grabpflege übernehmen könnten. Viele Angehörige kommen aber auch zu mir und lassen sich ausführlich bei der Gestaltung ihrer Grabbepflanzung beraten, auch wenn sie diese selbst übernehmen wollen“, betont der erfahrene Friedhofsgärtner.

Dabei muss Otto Currle sehr sensibel vorgehen, denn die letzte Ruhestätte ist für die Hinterbliebenen ein wichtiger Ort ihrer Trauerbewältigung, an dem sie Trost finden und sich an die gemeinsame Zeit mit dem Verstorbenen erinnern können. Dabei nehmen Blumen und Pflanzen einen ganz wichtigen Stellenwert ein, denn sie können sprechen, wenn den Angehörigen und Freunden in ihrer Trauer die richtigen Worte fehlen. Im Gespräch mit den Hinterbliebenen erfährt er viele Details über den Verstorbenen. „Manche möchten die Lieblingsblumen des Toten auf dem Grab, andere wollen eine Bepflanzung in einer bestimmten Form, die einen Gegenstand des Berufs oder des Hobbys des Verstorbenen symbolisieren soll. Auch die Lieblingsfarbe des Toten kommt zum Einsatz“, erzählt Currle, der sogar einen kleinen Ahornbaum schon auf ein Grab gepflanzt hat, weil dies der Lieblingsbaum des Verstorbenen war.

Detaillierter Pflanzplan

In der Regel sollten die Angehörigen ein halbes Jahr nach der Beerdigung mit der Bepflanzung des Grabes beginnen. Dafür macht Otto Currle einen detaillierten Plan, wobei die Faustregel gilt, dass zwei Drittel der Grabfläche mit einer immergrünen Dauerbepflanzung bedeckt sein sollten und ein Drittel dem wechselnden Blumenschmuck zur Verfügung stehen kann. Im Trend liegen derzeit unterschiedliche Gräserarten, aber auch Zypressen in Säulen- und Kugelform oder die immergrüne Ilexpflanze, die im Gegensatz zum ähnlich aussehenden Buchsbaum weniger anfällig für Schädlinge ist.

Bei den Blumen sind vor allem die Begonien als Sommerschmuck für die Gräber sehr beliebt, denn sie brauchen nur wenig Wasser und vertragen auch volles Sonnenlicht. „Sie lassen sich diagonal, im Kreis oder im Dreieck pflanzen. Allerdings musste im zurückliegenden heißen Sommer sogar die immergrüne Bepflanzung auf den Gräbern regelmäßig bewässert werden. „Dies war viel Arbeit“, macht Otto Currle deutlich.

Langjährige Pflegeverträge

Currle übernimmt bei einem Pflegevertrag nicht nur das stetige Gießen und Unkrautjäten, sondern auch die dreimal jährlich wechselnde Blumenbepflanzung im Frühling, Sommer und Herbst. Die Dauer der Pflegeverträge entspricht meist den Liegezeiten der Gräber.

„Natürlich gibt es auch zu besonderen Ehren- und Gedenktagen einen speziellen Blumengruß, etwa am Geburtstag, an Muttertag oder am Sterbetag“, berichtet Currle, der auch für den Trauerflor bei Beerdigungen zuständig ist. Im Fokus stehen dabei weiße Rosen, während früher vor allem Lilien verwendet wurden.