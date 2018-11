Bürgergärten BGB mit eigener Liste bei Wahl

Vaihingen / Mathias Schmid

Für die Kommunalwahl am 26. Mai im kommenden Jahr wird es in Vaihingen eine neue, offene Liste geben. Dahinter steht die Bürgergärtenbewegung (BGB). Die hatte im März mit einem Bürgerentscheid erwirkt, dass ein Geschäftshaus im Gebiet Köpfwiesen anstelle der dort stehenden alten Lederfabrik – und zulasten einiger Bürgergärten in diesem Bereich – zunächst nicht kommt (die BZ berichtete).

Weil sie sich mehr Transparenz und Mitbestimmung wünschen, haben sich einige Mitglieder der BGB entschieden, eine eigene Liste für die bevorstehende Kommunalwahl zu besetzen. „Die Liste, die noch im Entstehen begriffen ist, wird BGB-unabhängig und parteilos sein und steht jedem offen, der sich in die kommunale Arbeit einbringen will“, betont die Bewegung. Die BGB habe die Erfahrung machen müssen, „dass sämtliche Bemühungen für mehr Bürgerbeteiligung von der Verwaltungsspitze abgeblockt werden“. Beispiel hierfür sei das Scheitern eines angestrebten Runden Tisches.

Auch nach dem Bürgerentscheid sei die BGB aktiv gewesen, zum Beispiel in Gesprächen mit Gemeinderäten, und in Sommergesprächen. „Die BGB hat von Anfang an immer wieder die Bereitschaft zum Gespräch, zum Austausch, zum Miteinander signalisiert und gehofft, dass Vaihingen in Puncto Bürgerbeteiligung, Transparenz und direkter Demokratie endlich auch im Heute ankommt“, meint die BGB.

Die Bewegung hätte von Anfang an nicht nur das Ziel gehabt, die Gärten und das Enßle-Gebäude in den Köpfwiesen zu erhalten, sondern habe den Bürgerentscheid auch als eine Möglichkeit für die Veränderung in der gesamten Stadt begriffen.

Der Entscheid sei „ein sehr deutliches Signal aus Vaihingens Bürgerschaft, dass zur Stadtentwicklung und zur Verbesserung der Lebensqualität und des Miteinanders deutlich mehr gehört, als lediglich Kulturgut an Investoren zu verkaufen“.

Info Das nächste Treffen der BGB ist am Mittwoch, 28. November, 19 Uhr, im Gasthaus Engel. Interessierte sind eingeladen. Ansprechpartner ist Jens-Uwe Dammann, Telefon (0163) 8 99 53 23, E-Mail info@bgb-vaihingen.de

bgb-vaihingen.de