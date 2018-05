Justiz Bewusstlos über den Kreisverkehr

Markgröningen / Heike Rommel

Per Einspruch ist ein 79-jähriger Autofahrer vor dem Ludwigsburger Amtsgericht einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung wieder losgeworden. In dem Strafbefehl, welcher dem Rentner nach einem Unfall ins Haus geflattert war, war von sechs Monaten Sperre der Fahrerlaubnis und einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro die Rede. Dagegen hatte der Unfallverursacher Einspruch eingelegt und es auf eine öffentliche Gerichtsverhandlung ankommen lassen.

Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft legte dem Mann zu Last, am 16. August letzten Jahres gegen 14.30 Uhr nach dem Überfahren des Kreisels der Asperger Straße in Markgröningen einen Zusammenstoß mit einem anderen Autofahrer verursacht zu haben. Er sei dabei unterzuckert und deshalb kurz am Steuer bewusstlos gewesen. Der um etwa 1500 Euro an seinem Geschäftswagen Geschädigte und dessen zwei Mitfahrer seien erheblich gefährdet worden.

„Ich fühle mich eigentlich ganz wohl, ganz normal und war nur kurz weg“, erklärte der 79-Jährige. Nach dem Unfall sei er wieder „voll da gewesen“. Als Diabetiker lasse er jeden Tag seine Werte nach der Dialyse messen. Auch am Unfalltag habe er sich erst zwei Stunden nach der Behandlung ans Steuer gesetzt. Vor dem Kreisverkehr, so der Angeklagte weiter, sei ihm plötzlich schwindelig und dann schwarz vor Augen geworden. Er wisse aber immer noch nicht, warum, und habe gleich, nachdem er wieder bei Bewusstsein war, seinen Traubenzucker gegessen. „Er stand zu seinem Fahrfehler“, führte ein zur Unfallstelle gerufener Polizeibeamter als Zeuge vor Gericht aus. Ihm gegenüber habe der Senior angegeben, ihm seien „kurz die Augen zugegangen“, worauf er dem Mann geraten habe, nicht mehr Auto zu fahren. Den Führerschein hat die Polizei damals nicht eingezogen.

Landratsamt entscheidet

Zur Frage, ob der Angeklagte wirklich unterzuckert war, machte eine Fachärztin für Rechtsmedizin von der Universität Tübingen sachverständige Ausführungen. Eine Unterzuckerung, von der sich der Betroffene bei Einnahme von Traubenzucker relativ schnell erhole, schien ihr plausibel. Der Angeklagte könne wegen der vorausgegangenen Dialyse möglicherweise aber auch Kreislaufbeschwerden gehabt haben, wie das bei älteren Menschen öfter der Fall sei.

Darüber, ob der Senior seinen Führerschein behalten darf, entscheidet nun das Landratsamt.